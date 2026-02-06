Interdiction des réseaux sociaux : voici comment le gouvernement va s’assurer que votre enfant n’aille pas sur TikTok

Dans une interview, Emmanuel Macron a enfin donné quelques précisions sur les méthodes qui seront employées pour vérifier l'âge des utilisateurs de réseaux sociaux. Tout en se montrant rassurant quant à la confidentialité des données personnelles des internautes.

L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans n'est pas même encore (totalement) officielle que le gouvernement réfléchit déjà à la manière de la mettre en place. Il faut dire que le projet est désormais en très bonne voie, après la validation du texte de loi par l'Assemblée nationale ce 26 janvier. Reste donc à déterminer la méthode d'application. Sur ce point, l'exécutif semble déjà avoir quelques idées.

Pour l'heure, le positionnement officiel est qu'il n'y aura pas de méthode unique pour toutes les plateformes. À l'heure actuelle, des technologies comme France Identité et Jeprouvemonage de La Poste sont mentionnées. Mais visiblement, le chef de l'État a une autre idée en tête. En effet, à l'occasion d'une interview pour le média Brut, Emmanuel Macron a évoqué une autre méthode de vérification, beaucoup plus rapide… mais supposément moins sécurisée pour les données personnelles des utilisateurs.

Comment le gouvernement va vérifier notre âge sur les réseaux sociaux

“Quiconque va rentrer sur les réseaux sociaux, on va vérifier son âge (…) comme on l'a fait pour les sites pornographiques”, a assuré le président de la République, faisant ainsi référence à la récente mesure ayant mené aux blocages de plusieurs sites pour adultes en France. Ce dernier a bien confirmé que plusieurs techniques seront employées, mais s'est surtout attardé sur la reconnaissance faciale part intelligence artificielle.

Concrètement, Emmanuel Macron assure que tous les utilisateurs devront passer le test pour assurer de leur “majorité virtuelle”. Il suffira de se filmer pendant quelques secondes pour l'algorithme détermine à lui notre âge. Pour l'heure, aucun organisme proposant ce genre de technologies n'a été évoqué, mais le président affirme qu'”il y a des techniques établies, certifiées par la Commission [européenne]”.

Mais alors, quid des données personnelles des internautes ? “Il y a zéro stockage, zéro conservation, zéro data, zéro identification personnelle. C'est la technique du double anonymat”, assure Emmanuel Macron. Autrement dit, quelle que soit l'entreprise se chargeant de la vérification, celle-ci n'aura pas accès aux données de l'internaute. L'algorithme seul pourra analyser le visage de la personne, puis supprimera dans la foulée les images récoltées. Officiellement, aucun risque pour la confidentialité, donc.

Reste un problème à régler. On sait désormais que ce genre de technologie est facilement contournable. Rappelons qu'il n'a fallu que quelques heures aux internautes britanniques pour découvrir qu'il suffit de montrer une photo du personnage principal de Death Stranding pour tromper n'importe quel système de vérification. Emmanuel Macron en a bien conscience, lui reconnaît que l'“on ne va pas mettre un policier derrière chaque famille et chaque écran”

“Il y aura des gens qui contourneront, mais il y en aura beaucoup moins”, admet-il. Les services secrets ne débarqueront donc pas chez vous si votre enfant fait appel à une personne majeure pour vérifier son visage. En revanche, le gouvernement espère que la mise en place de cette interdiction en dissuadera la plupart. Si le texte est validé par le Sénat, qui devra l'examiner d'ici quelques jours, l'interdiction pourra être effective dès cette été.