HBO Max augmente encore le prix des abonnements, ça commence vraiment à être cher

HBO Max annonce une hausse de prix pour ses trois formules d'abonnement. La plateforme pourrait aussi changer de propriétaire, ou disparaître sous sa forme actuelle.

Encore une ! Toutes les plateformes de streaming vidéo augmentent progressivement le prix de leurs abonnements. La plus récente était Disney+, et c'est désormais au tour de HBO Max de faire monter les tarifs de ses différents forfaits. Warner Bros. Discovery, propriétaire du service, vient d'annoncer que cette hausse de prix concerne les États-Unis. Mais on sait très bien que nous y aurons aussi droit en France dans les semaines ou les mois qui viennent.

HBO Max Basic avec publicités coûte à présent 10,99 dollars US par mois, soit une augmentation de 1 USD, ou 109,99 USD par an. L'abonnement HBO Max Standard passe quant à lui de 16,99 à 18,49 USD, pour une hausse de 1,50 USD. Il faut payer 184,99 USD pour obtenir une année complète d'accès. Enfin, HBO Max Premium subit la montée tarifaire la plus importante. Cette formule coûte 2 USD supplémentaires par mois, soit 22,99 USD au lieu de 20,99 USD, ou 229,99 pour 12 mois.

HBO Max devient aussi cher que Netflix

Outre-Atlantique, HBO Max devient ainsi plus cher que Netflix pour ses deux abonnements les plus abordables. Seul le forfait Premium reste un tout petit peu moins cher que celui de son concurrent. Rappelons également que HBO Max a commencé à diffuser plus de publicité sur son abonnement Basic avec publicités.

Depuis la fusion entre Warner et Discovery, on a du mal à suivre la stratégie de l'entreprise. Pendant des années, elle avait supprimé la mention à HBO dans le nom de sa plateforme, se contentant de l'appeler Max, afin de faire passer l'idée qu'on y trouve de tout, des documentaires à la télé-réalité, et non plus seulement des séries HBO. Mais il se trouve que ce sont bien ces dernières qui apportent une véritable plus-value au service, qui est redevenu HBO Max. Pour le groupe, ajouter plus de contenus et apporter plus de variété justifiait d'augmenter ses prix.

David Zaslav, patron de Warner Bros. Discovery, a également fait savoir que plusieurs offres de rachat avaient été proposées, pour le groupe dans son ensemble, ou seulement pour la division Warner Bros. De nouveaux changements pourraient donc survenir prochainement. On sait notamment que Paramount Skydance était intéressé, celui-là même qui va fermer Game One.