Honor est le fabricant de smartphones dont les ventes progressent le plus dans le monde

Honor a enregistré une très forte croissance de ses ventes en 2025. En Europe, la France reste un marché important pour la marque.

honor magic8 pro test
Crédit : Phonandroid

Honor se porte bien. Après des années difficiles causées par les sanctions des États-Unis à l'encontre de son ancienne maison mère Huawei, la marque progresse chaque année pour se faire de nouveau une place parmi les acteurs qui comptent de l'industrie des smartphones. En 2025, Honor a enregistré une croissance de 11 % de ses ventes de mobiles dans le monde par rapport à 2024. C'est bien simple, dans le top 10 des constructeurs de smartphones, personne ne fait mieux sur cette période.

Déjà puissant sur son marché domestique, la Chine, Honor affiche de très belles performances à l'international au cours de ces derniers mois. Selon les chiffres du cabinet d'analyse Omdia, on constate une augmentation de 55 % des expéditions à l'étranger au cours des trois premiers trimestres de 2025.

Le Honor Robot Phone va faire tourner des têtes

Les analystes d'IDC soulignent la même tendance, relevant qu'Honor se montre particulièrement fringuant à l’international sur les segments des smartphones coûtant plus de 300 dollars US (milieu de gamme supérieur et premium) et sur les tablettes entre 300 et 600 dollars US (cœur de marché premium accessible). Contrairement à d'autres marques chinoises, Honor parvient à tirer son épingle du jeu au-delà des appareils d'entrée de gamme à très bas prix.

Honor s'est imposé dans le Top 5 des marques dans plusieurs marchés majeurs d’Europe occidentale, dont le Royaume‑Uni et la France. “La France a toujours été un marché stratégique pour Honor. Nous accélérons notre croissance avec une ambition claire : établir une présence durable et croissante en France”, a déclaré Stephen Zhou, directeur général de la branche française du constructeur.

Grâce au Magic V5, Honor s'empare de la deuxième place en termes de ventes sur le segment des smartphones pliables de type Fold en Europe de l'Ouest. Ce modèle est réputé pour son design ultra fin et très léger, une très bonne autonomie et une recharge rapide. Son successeur, le Magic V6, est attendu dans quelques semaines au MWC de Barcelone. Honor y présentera aussi son Robot Phone, un mobile étonnant muni d'un petit bras articulé embarquant une caméra.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Elon Musk prépare-t-il enfin le fameux “Tesla Phone” avec Starlink intégré ?

Elon Musk ne compte pas s’arrêter aux fusées et à l’internet par satellite. SpaceX envisagerait de créer son propre smartphone, connecté directement à Starlink. L’appareil permettrait de se passer totalement…

Amazon Prime Video : voici les nouveaux films et séries en février 2026

Amazon a révélé la liste des films et séries qui rejoignent le catalogue de son service de streaming en février 2026. Et comme tous les mois, nous vous faisons un…

L’excellent Samsung Galaxy S25 est 400 € moins cher grâce à ces 3 offres cumulables !

Les promotions des soldes sont maintenant terminées, mais Carrefour a décidé de jouer les prolongations avec une offre irrésistible sur le Galaxy S25. Normalement en vente à 899 €, vous…

La matière noire est-elle encore insaisissable ? Cette particule « impossible » venue de l’espace en serait la clé

Les scientifiques ont détecté en 2023 une particule « impossible ». Sa charge énergétique est si extrême qu’elle bouleverse les modèles établis. Pour tenter de l’expliquer, les chercheurs avancent une hypothèse ambitieuse….

Orange TV accueille de nouvelles chaînes et ça devrait ravir les amateurs de sport

Orange TV change sa numérotation et en profite pour intégrer de nouvelles chaînes dans son offre. Les suiveurs de la Ligue 1 ou des JO d’hiver sont particulièrement bien servis. …

TV

Spotify s’attaque à Amazon avec un pari étonnant

Spotify ne se contente plus de la musique et des podcasts. La plateforme prépare une incursion surprenante sur un terrain que l’on pensait réservé à Amazon. Spotify a démarré l’année…

Pourquoi l’écran de l’iPhone Fold pourrait être plus résistant et durable que celui des smartphones pliables de Samsung

L’iPhone Fold pourrait être équipé d’un film d’écran plus performant que ce que propose Samsung avec ses propres smartphones pliables. Mais un tel composant a aussi un coût plus élevé. …

Google Photos : grâce à ce raccourci, fini la galère pour retrouver les photos stockées sur votre smartphone

Si retrouver les photos et vidéos sauvegardées directement sur votre téléphone s’apparente à un parcours du combattant, ce nouveau raccourci au sein de Google Photos devrait vous faciliter la vie….

Xiaomi : cet objectif externe révolutionnaire pourrait bientôt transformer votre smartphone en appareil photo pro

Les smartphones Xiaomi figurent parmi les meilleurs photophones du marché actuellement. Et la marque chinoise pourrait bientôt mettre la barre encore plus haut. Non pas avec un nouveau smartphone ou…

Cette mise à jour fausse l’affichage de batterie sur la Galaxy Watch 5 Pro

La dernière mise à jour pour montres connectées Samsung ne se passe pas sans accroc. Sur la Galaxy Watch 5 Pro, l’indicateur de batterie devient imprécis. Un simple rechargement peut…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.