Honor est le fabricant de smartphones dont les ventes progressent le plus dans le monde

Honor a enregistré une très forte croissance de ses ventes en 2025. En Europe, la France reste un marché important pour la marque.

Honor se porte bien. Après des années difficiles causées par les sanctions des États-Unis à l'encontre de son ancienne maison mère Huawei, la marque progresse chaque année pour se faire de nouveau une place parmi les acteurs qui comptent de l'industrie des smartphones. En 2025, Honor a enregistré une croissance de 11 % de ses ventes de mobiles dans le monde par rapport à 2024. C'est bien simple, dans le top 10 des constructeurs de smartphones, personne ne fait mieux sur cette période.

Déjà puissant sur son marché domestique, la Chine, Honor affiche de très belles performances à l'international au cours de ces derniers mois. Selon les chiffres du cabinet d'analyse Omdia, on constate une augmentation de 55 % des expéditions à l'étranger au cours des trois premiers trimestres de 2025.

Le Honor Robot Phone va faire tourner des têtes

Les analystes d'IDC soulignent la même tendance, relevant qu'Honor se montre particulièrement fringuant à l’international sur les segments des smartphones coûtant plus de 300 dollars US (milieu de gamme supérieur et premium) et sur les tablettes entre 300 et 600 dollars US (cœur de marché premium accessible). Contrairement à d'autres marques chinoises, Honor parvient à tirer son épingle du jeu au-delà des appareils d'entrée de gamme à très bas prix.

Honor s'est imposé dans le Top 5 des marques dans plusieurs marchés majeurs d’Europe occidentale, dont le Royaume‑Uni et la France. “La France a toujours été un marché stratégique pour Honor. Nous accélérons notre croissance avec une ambition claire : établir une présence durable et croissante en France”, a déclaré Stephen Zhou, directeur général de la branche française du constructeur.

Grâce au Magic V5, Honor s'empare de la deuxième place en termes de ventes sur le segment des smartphones pliables de type Fold en Europe de l'Ouest. Ce modèle est réputé pour son design ultra fin et très léger, une très bonne autonomie et une recharge rapide. Son successeur, le Magic V6, est attendu dans quelques semaines au MWC de Barcelone. Honor y présentera aussi son Robot Phone, un mobile étonnant muni d'un petit bras articulé embarquant une caméra.