Baldur’s Gate 3 : envie de modder le jeu comme un fou ? Le support officiel arrive bientôt

Dans une nouvelle publication sur Steam, Larian Studios a confirmé l'arrivée prochaine du patch 7.0 de leur dernier chef d'oeuvre Baldur's Gate 3. Mais ce n'est pas tout, puisque les développeurs belges ont également annoncé la mise en place du support officiel des mods.

Baldur's Gate 3 est sans aucun doute possible l'un des meilleurs jeux sortis en 2023, pour ne pas dire l'un des meilleurs RPG jamais développé à ce jour. Bien entendu, Larian Studios continue toujours de travailler sur le titre pour améliorer l'expérience des joueurs.

Via une nouvelle prise de parole sur Steam publiée ce 3 juin, les développeurs ont tenu à faire le point sur ce qui attend les joueurs dans les mois à venir. Tout d'abord, le studio a confirmé l'arrivée prochaine du patch 7.0 du jeu en septembre.

En plus d'apporter divers correctifs, des améliorations de la qualité de vie (Quality of Life) et de meilleures fins pour ceux qui ont choisi d'être des êtres démoniaques, ce patch va surtout apporter le support officiel des mods !

Les mods officiels arrivent bientôt sur Baldur's Gate 3

“Que vous vouliez des boules de feu roses, augmentiez les dégâts d'attaque d'une saucisse brandie à la main ou accordiez à tous les citoyens de Faerûn une arme de poing personnelle, le modding vous permet de modifier le jeu pour changer son apparence ou son comportement”, explique Larian.

Le studio poursuit : “Avec les outils de modding officiels de Baldur's Gate 3, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour ajouter de nouvelles armes et armures, créer de nouvelles classes et sous-classes, concevoir de nouveaux sorts puisants, personnaliser vos skins de dés de jeu et partager vos mods avec une communauté de créateurs”.

Si, évidemment, des dizaines de mods existent déjà pour le jeu sur PC, l'arrivée du support officiel permettra à Larian de garantir leur bon fonctionnement et la stabilité du jeu lors de leur utilisation. En outre, les joueurs console pourront enfin accéder aux mods (uniquement ceux validés par Larian) sur PS5 et Xbox Series X/S.

Plusieurs phases de test avant le lancement

Avant le lancement officiel du support des mods à la rentrée prochaine, le studio compte procéder par étapes. Dès ce 3 juin par exemple, Larian va inviter des créateurs de mods triés sur le volet pour tester les outils de modding du studio.

En juillet, cette période de test s'élargira à plus de joueurs (1 000 selon les dires de Larian). Notez que tous les joueurs PC pourront s'inscrire s'ils le souhaitent. Via ces phases d'Alpha et de Bêta, sans oublier les retours des joueurs, Larian espère pouvoir proposer en septembre des outils de modding efficaces.