HBO Max copie Netflix et réserve deux mauvaises surprises à ses abonnés

HBO Max pourrait suivre la voie tracée par ses rivaux Netflix et Disney+. La plateforme de streaming pourrait en effet intensifier sa lutte contre le partage de compte, mais aussi augmenter progressivement ses tarifs.

Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, HBO Max… Les services de streaming auxquels vous pouvez souscrire sont nombreux en France, leurs exclusivités obligeant souvent à multiplier les abonnements.

Et bien souvent, les plateformes n’hésitent pas à s’aligner sur leurs concurrents dès lors que la stratégie copiée peut leur rapporter encore plus d’argent. Netflix a, par exemple, inauguré la chasse au partage de compte. Si cette politique a été vivement décriée par les utilisateurs, elle s’est avérée payante pour la plateforme : son nombre d’abonnés a augmenté et, par conséquent, ses recettes aussi. Disney+ a suivi l’an dernier, et il se pourrait que HBO Max soit le prochain. Mais ce n’est pas la seule mauvaise surprise que ce dernier pourrait réserver à ses abonnés.

HBO Max suit la voie ouverte par Netflix et Disney+

HBO Max, qui montre toujours plus de publicités à ses clients ayant souscrit à l’abonnement le moins cher, a déjà commencé sa lutte contre le partage de compte, aux États-Unis du moins. Pour le moment, la fonctionnalité permettant d’ajouter un membre moyennant finance n’est, en effet, pas disponible en Europe. Mais cela ne saurait tarder.

David Zaslav, le patron de Warner Bros. Discovery, s’est exprimé sur ce sujet lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology. Il estime que HBO Max n’a pas « encore vraiment appuyé sur la question du partage de comptes et de son impact économique ». Mais il reconnaît : « C’est un sujet délicat, mais nous allons commencer à agir là-dessus. »

Ce n’est pas la seule mauvaise surprise que pourrait réserver HBO Max à ses utilisateurs. Selon The Hollywood Reporter, la plateforme pourrait augmenter progressivement ses tarifs. Zaslav justifie cette prochaine hausse des tarifs par la qualité des contenus proposés, estimant qu’ils sont actuellement « sous-évalués ».

D’après lui, « le marché traverse une période difficile, avec beaucoup trop d’acteurs ». C’est un peu « trop de choix tue le choix » pour les utilisateurs. Il affirme néanmoins que, d’ici la fin de l’année 2026, HBO Max comptabilisera 150 millions d’abonnés, positionnant ainsi sa plateforme parmi les services de streaming les plus populaires, aux côtés de Netflix, Disney+ et Prime Video. Son objectif est clair : il veut que « les gens […] tombent amoureux de [leurs] contenus ». Mais le seront-ils suffisamment pour accepter la fin du partage de compte associé à une hausse tarifaire comme avec Netflix ?