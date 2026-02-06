Android Auto : correction de bugs et fonctions inédites sont au programme des dernières mises à jour

Après le déploiement d’Android Auto 16.0, plusieurs signalements ont évoqué un dysfonctionnement soudain, obligeant Google à retirer une fonction qui avait pourtant été très attendue par les utilisateurs. Désormais, la version 16.1 est diffusée et semble corriger ce problème, tandis que la bêta 16.2 ouvre une fenêtre sur les nouveautés en préparation.

Décidément, il n’est pas rare que les mises à jour – majeures ou non – viennent glisser des bugs en même temps qu’elles apportent corrections et améliorations. C’est le cas de la mise à jour iOS 26.2.1 d’Apple, des smartphones estampillés d’un G après le Pixel Drop de décembre, mais également de Windows 11 qui a connu une récente série noire et Android Auto n’est pas non plus épargné.

En effet, Google a récemment mis à jour son application vers la version 16.0. Cette itération intégrait même une fonction très attendue des automobilistes, puisqu’elle met enfin un terme au casse-tête pour changer de musique au volant. Mais elle a aussi apporté un dysfonctionnement soudain des commandes au volant. Voici ce qu’il en est aujourd’hui.

Les dernières mises à jour Android Auto corrigent des bugs et annoncent de nouvelles fonctions

Après des mois de tests, Android 16.0 a enfin introduit un lecteur multimédia harmonisé. Mais ce dernier semblait avoir été retiré par la firme de Mountain View à la suite de signalements de bugs liés aux commandes au volant. Désormais, c’est la version stable d’Android Auto 16.1 que diffuse Google et elle semble corriger ce dysfonctionnement et réintégrer le fameux lecteur multimédia.

Et qui dit déploiement de la version bêta Android Auto 16.1 sur le canal stable, dit arrivée de la version bêta Android 16.2. Cette dernière, diffusée cette semaine, n’apporte aucun changement significatif pour l’utilisateur. Toutefois, elle recèle dans son code les indices de nouveautés en cours de développement.

Nos confrères de 9to5Google ont découvert des chaînes de texte qui ont particulièrement retenu leur attention. Google travaille depuis un moment sur les commandes des stations de radio et de la climatisation et, si aucun progrès majeur n’avait été repéré depuis quelque temps, il semble que le géant de la tech planche de nouveau dessus. De telles fonctions suscitent des interrogations liées à la compatibilité entre Android Auto et les stations de radio, mais également entre le système et la climatisation.

Toutefois, ce n’est pas maintenant que nous obtiendrons les réponses à ces questions étant donné l’état d’avancement de ces options. Rappelons également que toute fonction développée par Google est susceptible d’être complètement refondue ou totalement abandonnée. En ce qui concerne Android Auto 16.2, son arrivée en bêta suggère un déploiement stable d’ici les semaines à venir.