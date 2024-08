Et si Half-Life 3 était en préparation ? Cette fuite donne de l’espoir aux joueurs

Le mythique Half-Life pourrait revenir dans un 3e volet. La plus grande arlésienne du jeu vidéo revient sur le devant de la scène après une fuite qui enflamme les fans. Voyons ce qu'elle nous apprend.

Parmi les arlésiennes du jeu vidéo, il y en a qui aurait dû le rester et ne jamais voir le jour tant elles ont été décevantes (Duke Nukem Forever est l'exemple le plus parlant). Et il y en a d'autres auxquelles on aimerait bien jouer un jour. Parmi elle, Half-Life 3 est probablement le titre le plus attendu. Projet mythique souvent démarré, mais jamais terminé, il est devenu au fil des ans une blague récurrente avec le meme “Half-Life 3 confirmed !“.

Pourtant, la licence Half-Life n'a jamais vraiment disparu. L'épisode VR Alyx est arrivé en 2020, le premier volet de la saga a même reçu une grosse mise à jour à l'occasion de ses 25 ans, et le célèbre mod devenu un jeu à part entière sous le nom de Counter-Strike a même eu droit à un 2. Mais aujourd'hui, c'est bien d'Half-Life 3 dont il est question. Un simple sujet posté sur le réseau social communautaire Reddit a suffit à remettre le feu aux poudres : “Valve travaille sur un titre dont le nom de code est White Sands“. De quoi s'agit-il ?

Half-Life 3 serait une réalité, c'est en tout cas ce que cette fuite laisse penser

L'information émane de Natascha Chandel, une comédienne de doublage ayant travaillé par exemple sur Starfield. Dans son CV en ligne, inaccessible au moment de publier cet article, elle dit participer à White Sands, un projet en cours chez Valve à qui l'on doit Half-Life.

Ce nom n'est pas anodin. Il fait référence à un parc national américain, mais surtout à un site militaire situé au Nouveau-Mexique. Dans le jeu, c'est là que se trouve le laboratoire Black Mesa où travaille le personnage que l'on incarne, Gordon Freeman.

C'est maigre, mais il n'y a pas que ça. Tyler McVicker, un “data miner” spécialisé dans les titres de Valve, explique avoir trouvé dans le code d'autres jeu du studio des références à un titre nommé HLX. Pour lui, il est lié à ce fameux projet White Sands et ne serait rien d'autre que Half-Life 3. Il en veut pour preuve des lignes mentionnant la combinaison que porte Gordon Freeman, la HEV (CEH en français, pour Combinaison en Environnement Hostile) ou des environnements de la saga. Bien entendu, tout cela reste de l'ordre de la spéculation, mais on a le droit de rêver.