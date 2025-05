Half-Life 3 : le prochain jeu de Valve serait presque terminé, et on sait peut-être quand il arrivera

Vingt ans après Half-Life 2, les fans croyaient la suite mythique enterrée… mais un informateur affirme que Valve aurait enfin fini de jouer à cache-cache. Préparez vos crowbars, le retour de Gordon Freeman se précise (peut-être).

La légende urbaine du jeu vidéo pourrait enfin devenir réalité. D’après Tyler McVicker, source régulière de fuites sur Valve, Half-Life 3 ne serait plus un fantasme : le jeu serait intégralement jouable, de la première à la dernière scène. Une annonce officielle est même envisagée cet été, pour une sortie fin 2025.

Ces révélations s’appuient sur des témoignages de playtesteurs et des indices glanés dans des mises à jour de Deadlock et Dota 2, où le code « HLX », supposé être le nom interne du projet, apparaîtrait régulièrement. Un artiste conceptuel de Valve aurait même confié, lors d’un podcast, avoir participé au développement. Autant de signes qui ravivent l’espoir des fans, malgré l’absence de confirmation officielle.

Un jeu « bouclé », mais pas comme on l’imagine

Selon McVicker, Half-Life 3 ne sera pas un titre VR, contrairement à Alyx. Le gameplay miserait sur une génération procédurale inspirée du « Directeur » de Left 4 Dead 2, ajustant dynamiquement l’emplacement des ennemis, objets ou interactions, sans toucher à l’histoire principale, celle-ci resterait scriptée. Une approche qui diffère des rumeurs passées évoquant un jeu entièrement procédural, abandonné en 2014 à cause des limites du moteur Source 2.

Autre détail intriguant : le scénario pourrait croiser l’univers de Portal, avec une apparition possible de Chell. Erik Wolpaw, scénariste historique, ambitionnerait d’ailleurs de développer Portal 3 dès que Half-Life 3 sera finalisé. Mais Valve garde le silence, laissant planer le doute sur ces informations.

Reste que, pour la première fois, une version complète du jeu existerait bel et bien. McVicker insiste : aucun projet précédent n’était allé aussi loin. Les équipes peaufineraient désormais l’optimisation et les détails techniques. De quoi alimenter les théories… et les memes, tant que Gabe Newell ne sortira pas de son mutisme. Patience, donc : l’été prochain pourrait soit enterrer le mythe, soit donner naissance à une nouvelle ère pour Gordon Freeman. Surtout qu’avec le report de GTA 6 qui vient d’être annoncé par Rockstar, Valve a désormais le champ libre pour la fin de l’année 2025.