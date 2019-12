Les meilleurs smartphones Android One à acheter en 2020

Android One est un programme créé par Google qui garantit un OS propre et des mises à jour pendant au moins deux ans. Si le suivi logiciel est un argument important pour vous lors de l’achat d’un smartphone, vous êtes au bon endroit : ce guide vous propose les meilleurs smartphones Android One disponibles en France.

Qu’est ce que Android One ?

Le programme Android One de Google permet de garantir aux consommateurs un suivi régulier des mises à jour de la part des constructeurs sur une période minimum de 2 ans. OnePlus garantit désormais des mises à jour pendant 2 ans sur tous ses smartphones et plusieurs marques comme Huawei ont l’air de commencer à faire plus d’efforts, mais rien ne vaut cette appellation Android One, gage de sérieux pour la partie logicielle. Avec un smartphone Android One, vous profiterez des dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité rapidement. Et bonne nouvelle, il y en a pour tous les budgets.

Nokia 7 Plus

Le Nokia 7 Plus se distingue par son autonomie vraiment intéressante. Il dispose d’une batterie avec capacité 3800 mAh et dispose de la recharge rapide. En 30 minutes, le smartphone passe de 0 à 40% de batterie. Pas mal pour un produit dont le point fort est censé être Android One plutôt que l’autonomie. SoC Snapdragon 660, 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage, on est sinon sur du classique pour cette gamme de prix au niveau de la fiche technique.

Motorola One Vison

Le Motorola One Vision propose un ratio d’écran allongé de 21:9. Pas d’écran OLED et encore moins de définition 4K ou de compatibilité HDR ici, on a ici affaire à un smartphone de milieu de gamme abordable financièrement proposant un écran LCD IPS de 6,3 pouces (1080 x 2520 pixels). Celui-ci est poinçonné mais la taille du trou logeant le capteur frontal nous paraît vraiment importante par rapport à un Galaxy S10 ou à un Honor (View) 20.

Pour le reste, on retrouve un SoC Exynos 9609. La puce de Samsung a été préférée à d’autres solutions de chez Qualcomm ou MediaTek. Elle est couplée à 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage extensible via carte microSD. L’autonomie est confiée à une batterie de 3500 mAh compatible recharge rapide 15W. Le tout fonctionne sous Android 9 Pie sans surcouche logicielle supplémentaire.

Pour la photo, le Motorola One Vision s’appuie sur un double capteur 48 MP + 5 MP avec mode nuit à l’arrière et un module frontal de 25 MP pour les selfies. Le lecteur d'empreintes est situé au dos du mobile, qui est bien équipé d’un port USB-C et d’un port jack 3.5mm.

Nokia 8.1

Le Nokia 8.1, dispose d’un écran PureDisplay bord à bord de 6,18″ en Full HD+ ; d’un cadre bicolore en métal anodisé ; du système d’exploitation mobile Android One 9 Pie ; du processeur Qualcomm Snapdragon 710 ; de 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage ; d’un port USB Type C ; et d’une batterie de 3500 mAh.

Côté photo, le smartphone embarque un double appareil photo arrière 12 MP/13 MP avec optique ZEISS et un appareil photo avant adaptatif de 20 MP. Enfin, l’appareil est fourni avec un chargeur USB type-C, un câble de chargement/données, un guide d’installation rapide, un kit oreillette et une clé d’accès SIM.

Xiaomi Mi A3

Le Mi A3 est équipé d’un SoC Snapdragon 665 couplé à 4 Go de mémoire vive avec deux options de stockage : 64 et 128 Go extensibles grâce à la présence d’un port microSD. L’autonomie est l’un des grands atouts du Xiaomi Mi A3 qui est équipé d’une grosse batterie de 4030 mAh. Le smartphone offre une charge rapide jusqu’à 18W via USB Type-C. Pour la partie photo, il est équipé d’un triple capteur avec un objectif principal de 48MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.