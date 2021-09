GTA VI : et si le jeu ne voyait jamais le jour sur PS5 et PS4 ?

GTA VI n'est pas encore prêt d'arriver sur nos consoles. Et si l'on en croit de récentes rumeurs, le prochain titre de la saga phare de Rockstar pourrait bien ne jamais sortir sur PS5 et PS4. En effet, un rachat éventuel de Take-Two Interactive, l'éditeur des GTA, par Microsoft pourrait bien priver les consoles Sony de GTA VI.

GTA V n'en finit plus d'enchaîner les records de fréquentation et de rentabilité, permettant à Rockstar d'empocher des millions grâce aux microtransactions de GTA Online. Mais après huit ans de bons et loyaux services, les fans commencent doucement à se lasser et attendent avec impatience du concret concernant GTA VI, le prochain opus de la saga.

Pour l'heure, Rockstar et Take-Two Interactive, l'éditeur historique des jeux du studio, se font extrêmement discrets à son sujet. Il faut pour l'instant se contenter de rumeurs et de bruits de couloirs relayés par des journalistes réputés dans le milieu du jeu vidéo, à l'instar de Jason Schreier. Ce dernier a confirmé que GTA VI sortirait en 2025. Une information déjà partagée par Tom Henderson, leaker réputé pour la fiabilité de ses annonces.

Et cette fois-ci, c'est au tour de Jez Corden, rédacteur en chef du site Windows Central, et Rand al Thor 19, vidéaste et podcasteur spécialisé Xbox, de partager plusieurs bruits de couloirs concernant GTA VI. D'après leurs sources respectives, Microsoft aurait l'intention de racheter Take-Two Interactive.

Vers un rachat de Take-Two Interactive par Microsoft ?

“Il y a quelques mois, j'ai entendu, de la part de deux de mes sources fiables de l'industrie, que le prochain grand studio ou grand éditeur à être acquis serait Take-Two. Mais c'était il y a longtemps. En même temps, un distributeur comme Take-Two prendrait beaucoup de temps à être acquis. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de preuve à l'appui”, rappelle toutefois Jez Corden.

Quoi qu'il en soit, il est vrai qu'un rachat de Take-Two Interactive renforcerait encore davantage la position de Microsoft dans l'industrie vidéoludique, qui vient pour rappel de s'emparer de Zenimax Media et de l'intégralité du catalogue Bethesda pour 7,5 milliards de dollars. Si une telle opération venait à se concrétiser, Microsoft serait donc propriétaire de la franchise GTA. De fait, il serait possible que la firme de Redmond choisisse de sortir uniquement GTA VI sur les consoles Xbox et sur PC.

Mais bien entendu, cela relève de l'hypothétique, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, Microsoft devrait mettre une somme considérable sur la table pour racheter Take-Two Interactive : pas moins de 18 milliards de dollars. Bien entendu, cela reste toutefois une bagatelle pour une entreprise valorisée à près de 1600 milliards de dollars. En outre, Microsoft aurait peu d'intérêt à empêcher la sortie de GTA VI sur les consoles Playstation. En effet, il serait nettement plus rentable pour le géant américain de prendre une commission sur chaque exemplaire du jeu vendu sur une console Sony.

