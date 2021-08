PS5 : GTA 5 tournera en 4K et 60 images par seconde sur la console

GTA 5 arrivera à la fin de l’année sur PS5 et Xbox Series X. Si on pouvait s’attendre à des améliorations notables, Sony a donné plus de détails. On sait ainsi que le jeu tournera en 4K et 60 images par seconde sur la PlayStation 5.

GTA 5 est un jeu hors normes. Sorti il y a huit ans, il a toujours autant de succès et il va connaître une nouvelle jeunesse sur les consoles PS5 et Xbox Series X dès le 11 novembre 2021. Aujourd’hui Sony livre des détails supplémentaires.

Le blog de Sony Allemagne a en effet publié un article consacré à la nouvelle version du jeu de Rockstar. Il précise qu'il tournera à la fois en 4K, mais aussi avec un framerate à 60 images par seconde, ce qu'on ne savait pas. Cela pourrait sembler logique pour un jeu de 2013, mais rappelons que Rockstar a promis de nombreuses améliorations graphiques pour rendre la ville de Los Santos encore plus vivante et crédible.

Pas de doute, cette version PS5 (et Xbox Series X, on le présume) sera la plus aboutie, la version définitive du jeu. Ce ne sera pas un simple portage, mais bien ce qui s’apparente à un vrai remaster. Nous sommes curieux de voir le résultat.

GTA 5, un mastodonte indémodable

GTA 5 arrivera sur PS5 et Xbox Series X le 11 novembre prochain. Si vous ne voulez pas racheter le jeu pour la énième fois, sachez qu’il sera toujours possible de profiter de Los Santos en 4K via GTA Online, qui lui sera gratuit les trois premiers mois sur la console de Sony.

Le jeu de Rockstar est sorti en 2013 et depuis, son succès ne s’est jamais affaibli. Récemment, le titre a dépassé la barre symbolique des 150 millions d’exemplaires vendus. Un chiffre totalement fou qui risque encore d’augmenter avec la sortie sur les nouvelles consoles. En attendant, GTA 6 se fait toujours attendre et on peut comprendre que Rockstar ne soit pas pressé de le sortir. Tout ce que nous avons pour l’instant, ce sont des rumeurs et des fuites qui ne sentent pas bon la crédibilité.

Seule certitude, GTA 6 existe bel est bien, mais il n’est pas prévu avant quelques années.

Source : Sony Allemagne