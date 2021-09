Alan Wake Remastered : le jeu culte revient en 4K sur PS5, Xbox Series X et PC

Alan Wake va avoir le droit à une version remise au goût du jour simplement nommée Alan Wake Remastered. Elle permettra d’apprécier ses graphismes en 4K ainsi que de quelques bonus. A noter qu’il s’agit du tout premier jeu édité par Epic Games.

Alan Wake, sorti en 2010 sur Xbox 360 et deux ans plus tard sur PC, est un jeu culte qui a marqué au fer rouge les joueurs. Devenu un vrai classique, il est régulièrement cité comme inspiration par les créateurs d’aujourd’hui. Il va avoir le droit à une seconde vie grâce à Epic Games.

Alan Wake Remastered proposera en effet le jeu original, mais revu et corrigé au niveau des graphismes. Pour le moment, nous n’avons aucune image, mais le développeur Remedy parle de toutes nouvelles textures 4K. On espère ainsi un remaster très soigné et fidèle au jeu de base, à l'image de celui de la trilogie Mass Effect sortie il y a quelques mois qui nous avait séduit. Le

Alan Wake sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X

Les deux DLC The Signal et The Writer seront inclus dans cette édition. Pour le moment, on ne sait pas si le spin-off American Nightmare sera aussi présent. Cette fois, Alan Wake ne sera pas une exclusivité Microsoft comme ce fut le cas à l’époque. Il sortira en effet sur PC via l’Epic Games Store, mais aussi sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S dans le courant de l'automne 2021 (à une date encore non déterminée). A noter que c’est le tout premier jeu édité par Epic Games. Ce dernier a signé avec Remedy un deal pour deux jeux : un « projet de petite envergure », donc ce remaster d’Alan Wake, ainsi qu’un nouveau AAA.

Alan Wake vous met dans la peau du héros éponyme, écrivain en manque d’inspiration qui va se ressourcer dans une ville isolée du nord-ouest des Etats-Unis. Malheureusement pour lui, tout ne va pas vraiment se passer comme prévu et ce sera à vous de vous en sortir et pour ça, il faudra combattre les ombres avec votre lampe torche. Une histoire prenante inspirée par des séries telles que Lost ou encore Twin Peaks.

A l’époque de sa sortie, Alan Wake était attendu au tournant, puisque c’était le premier jeu de Remedy depuis Max Payne 2 (2003). Le développement, qui a duré plusieurs années, a également été moqué, le titre ayant été longtemps considéré comme un vaporware. A sa sortie, il a toutefois mis tout le monde d’accord grâce à son ambiance, son gameplay solide et son écriture soignée. Alan Wake Remastered est donc une bonne occasion pour le refaire ou tout simplement le découvrir.