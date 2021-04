PS5 et Xbox Series X/S : voici la liste des jeux qui tournent à 120 FPS sur les nouvelles consoles

L’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X a amené une nouveauté de taille pour les consoles de salons : la possibilité de faire tourner ses jeux en 120 FPS. La liste des titres compatibles est encore un peu courte, mais promet de s’allonger au fil du temps pour proposer aux joueurs une expérience bien plus fluide — si tant est qu’ils disposent d’une TV ou d’un moniteur compatible.

La nouvelle génération de consoles a permis un sacré bond en avant par rapport à la précédente en matière de fréquence d’images. Là où les jeux sur PS4 et la Xbox One tournent habituellement autour des 30 FPS, ils atteignent sans problème les 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X. Mais ça ne s’arrête pas là. Chacun de leur côté, Sony et Microsoft ont indiqué avant le lancement de leurs machines que certains jeux pourront même s’afficher en 120 FPS.

Cela nécessite bien entendu de posséder une TV ou un moniteur compatible avec cette fonctionnalité. Pour tous les joueurs ayant cette chance, c’est une toute nouvelle expérience qui s’offre à eux, qu’ils ne pouvaient auparavant vivre que sur PC. Avec ce taux de rafraichissement, ils peuvent profiter de conditions optimales pour jouer à des titres demandant une haute réactivité, tels que les FPS, les jeux de course ou encore de combat.

La liste des jeux PS5 tournant à 120 FPS

Grâce à son câble HDMI 2.1 fourni dans la boîte, la PS5 est capable de faire tourner ses jeux en 4K 120 FPS. Quelques titres tirent déjà parti de cette fonctionnalité, bien que certains ne proposent pas encore la 4K avec la fréquence d’images au maximum. Voici la liste complète :

Call of Duty: Black Ops Cold War (résolution plus basse)

(résolution plus basse) Destiny 2 (résolution plus basse en match PVP)

(résolution plus basse en match PVP) Devil May Cry V: Special Edition (1080p)

(1080p) Dirt 5 (résolution plus basse)

(résolution plus basse) Fortnite (résolution plus basse)

(résolution plus basse) Monster Boy And The Cursed Kingdom (4K native)

(4K native) Nioh 1, 2 NIO et tous les DLC (résolution plus basse)

(résolution plus basse) Rainbow Six Siege (résolution plus basse)

(résolution plus basse) Rogue Company (4K dynamique)

(4K dynamique) WRC 9 (en mode Performance)

La liste des Xbox Series X/S tournant à 120 FPS

En mai 2020, Microsoft promettait que des milieux de jeux seraient disponibles en 120 FPS à la sortie des Xbox Series X et S. Il semblerait qu’il faudra encore attendre un peu pour atteindre ce chiffre. Bien que la liste est quelque peu plus fournie que celle de la PS5, on est encore loin de baigner dans un océan de possibilités. Bien entendu, cette dernière concerne avant la Xbox Series X, plus puissante que sa voisine, qui parvient tout de même à atteindre la fréquence maximale sur certains titres. Retrouvez la liste complète ci-dessous :