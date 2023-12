GTA : la nouvelle trilogie mobile est meilleure que jamais et il y a une raison

La version remastérisée de la trilogie GTA est disponible depuis le 14 décembre sur mobile via Netflix Gaming et déjà tout le monde s'accorde à dire qu'elle est bien mieux que sur console ou PC.

Les fans de la série de jeu vidéo à succès Grand Theft Auto, GTA pour les intimes, ne savent plus ou donner de la tête en cette fin d'année 2023. Après des années de rumeurs et une énorme fuite du jeu après un piratage, le tant attendu GTA 6 s'est dévoilé dans un premier trailer officiel. Lui aussi diffusé un peu avant la date prévue d'ailleurs. Mais ce n'était pas fini. Rockstar Games a visiblement voulu faire patienter les joueurs en les gâtant avec la sortie de GTA The Trilogy sur Android et iOS via Netflix Gaming. Noël avant l'heure.

Cette trilogie, qui comprend donc GTA San Andreas, Vice City et GTA 3, existe depuis 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Et si vous l'avez essayé, peu importe la plateforme, vous savez que la réception fut assez mitigée. La faute à quelques bugs et problèmes techniques qui n'ont pas forcément été corrigés au fil du temps. C'est pourquoi l'annonce du portage sur smartphone a été accueillie avec prudence, voire indifférence. Pourtant, Rockstar Games a cette-fois ci retenu la leçon.

La trilogie GTA sur mobile est meilleure que les versions console et PC

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition n'est pas qu'une simple adaptation des versions consoles et PC sur mobile. Le titre profite de plusieurs nouvelles options et de corrections des principaux bugs qui l'entachaient jusqu'à présent. Par exemple, vous pouvez activer un “Éclairage Classique”, qui rend le jeu beaucoup plus plaisant à l’œil. Sur GTA : San Andreas, cela permet de retrouver les ciels oranges de l'opus, absents de la précédente trilogie. Toujours dans San Andreas, le brouillard est de meilleure qualité.

Vous pouvez également mettre la définition du jeu à l'échelle pour qu'il tourne mieux sur les smartphones moins puissants. Du côté des bugs, des modifications ont été apportées pour corriger le sprint sur GTA 3, ou les bruits bizarres que font les portes de garage quand on les ouvre ou ferme. Il reste cependant quelques soucis de textures d'après les premiers retours, mais on peut espérer que ce coup-ci, Rockstar Games corrigera le tir rapidement.

Source : Rockstar Games