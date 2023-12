Ça y est ! Il est là ! Dans la nuit du 4 au 5 décembre, Rockstar a dévoilé le tout premier trailer pour GTA 6. Attendue de pied ferme par des fans en furie depuis plusieurs années déjà, la bande-annonce a su dévoiler quelques éléments du jeu tout en restant relativement opaque sur son gameplay. Voici donc 5 choses à retenir du trailer.

Rockstar a offert le meilleur cadeau de Noël avant l’heure aux fans de GTA. Alors que la diffusion du premier trailer de GTA 6 était prévue pour aujourd’hui à 15 h, le studio a été contraint de tout lâcher durant la nuit, après que la bande-annonce ait fuité avant l’heure sur X (Twitter). Ainsi, le trailer le plus attendu de la décennie est enfin là, après des années de leaks incessants, tous plus farfelus les uns que les autres.

L’effervescence passée, il est désormais temps de revenir sur ce que nous apprend cette bande-annonce. Que les fans se rassurent, GTA 6 sera bel et bien un GTA. Autrement dit, l’humour acerbe et la satire de la société américaine seront toujours au rendez-vous, dans une ville plus détaillée et habitée que jamais. Pour fêter l’événement et être certain de ne rien rater, voici les 5 détails à retenir de ce trailer.

1. On incarnera bien le premier personnage féminin de la saga

C’était la grande révélation de la fuite gigantesque subie par Rockstar en 2022. Pour la première fois depuis les débuts de la saga — autant dire qu’il était temps — GTA 6 va donc permettre d’incarner une femme. Prénommée Lucia, celle-ci semble au cœur de l’intrigue. Au début du trailer, celle-ci se trouve en prison, par « manque de chance » selon ses termes. Sans que l’on ne sache encore comment, elle fera la rencontre de Jason, qu’elle va embarquer dans ses aventures. Tout porte donc à croire que ce nouvel opus reprendra le système de transition entre personnages emblématique de GTA 5. On a hâte d’en savoir plus à ce sujet.

2. Vice City va faire son grand retour

Autre confirmation de taille : l’intrigue se déroulera bel et bien à Vice City. Du moins en partie, car les fuites semblaient indiquer que le jeu nous emmènera également visiter l’Amérique du Sud, d’où est originaire Lucia. Difficile de passer à côté, puisque la bande-annonce intègre un plan du panneau de la ville. Mais pas que, puisque plusieurs références subtiles sont également cachées, comme la cultissime Cheetah du jeu de 2002, ou encore la devanture de l’hôtel Ocean View. Pas de doute, on se trouve bel et bien en Floride.

3. On affrontera peut-être des animaux

Et qui dit Floride, dit forcément… alligators. En effet, Rockstar ne s’est visiblement pas détaché de son péché mignon pour les clichés, que le studio aime exacerber jusqu’à leur paroxysme. Dans un court passage du trailer, on aperçoit ainsi un alligator entrer dans un magasin via des images filmées par une caméra de sécurité, une des nombreuses références aux vidéos rivales sur les réseaux sociaux — un point sur lequel nous reviendrons plus tard. Forcément, la question de la place des animaux dans GTA 6 se pose. Jusqu’à maintenant, ces derniers étaient très peu présents — voire absents — dans la licence. Après un Red Dead Redemption 2 qui nous a fait affronter ours, alligators et autres loups, GTA 6 va-t-il en faire de même ?

4. Les réseaux sociaux semblent jouer une part importante

GTA 5 avait déjà fait sensation en faisant du smartphone un élément à part entière de son gameplay. Avec son successeur, il semblerait que Rockstar porte le concept un peu plus loin avec cette fois un accent mis sur les réseaux sociaux. En effet, de nombreux plans du trailer sont « filmés » au smartphone, avec un habillage qui rappelle celui de TikTok et des Lives Instagram. Sans compter les quelques personnages en arrière-plan qui se filment les uns et les autres dans l’espoir de créer du buzz. On retrouve d’ailleurs plusieurs références à de véritables vidéos disponibles aujourd’hui sur Internet. Le trailer insiste tellement sur ce point qu’il semble évident que Lucia et Jason auront leurs propres réseaux sociaux à gérer.

5. Le jeu sortira en 2025

C’est l’information que l’on attendait tous. Certaines fuites s’étaient montrées particulièrement optimistes, en tablant sur une sortie de GTA 6 en 2024, voire même 2023 pour les plus téméraires. Il faudra finalement attendre 2025 pour, enfin, jouer au nouveau GTA. Pas plus de précisions pour le moment, on ne sait pas encore s’il s’agira plutôt du début ou de la fin d’année. Pour rappel, GTA 5 est sorti le 17 septembre 2013. Si Rockstar n’annonce pas de report d’ici là — ce qui est loin d’être exclu à l’heure actuelle — les fans auront donc attendu 12 ans pour découvrir ce qui sera certainement élu par certains jeu de la décennie. Ça ne sera pas la première fois qu’on leur demandera de faire preuve de patience.

Voilà donc pour notre récap' des détails les plus importants de ce premier trailer de GTA 6. Bien sûr, nous avons dû faire des choix, tant cette bande-annonce fourmille d’easter eggs et de références au reste de la saga et à des memes bien connus d’Internet. Une chose est sûre, GTA 6 fera honneur à la réputation sulfureuse de la licence, avec un ton tout aussi critique et irrévérencieux envers la société américaine. De quoi rassurer ceux qui craignaient que la licence s’assagisse avec ce 6e épisode.

Et vous, qu’avez-vous pensé de ce trailer ? Avez-vous repéré d’autres détails croustillants ? Dites-nous tout en commentaires !