GTA 6 : le premier trailer arrive bientôt, c’est confirmé !

C'est officiel, Rockstar vient enfin de révéler la date de diffusion du tout premier trailer de GTA 6. Le studio américain donne rendez-vous aux fans du monde entier ce 5 décembre 2023. L'attente touche bientôt à sa fin !

Comme vous le savez, Rockstar a cassé Internet en début de mois en confirmant l'arrivée imminente du premier trailer de GTA 6. Après des années et des années de rumeurs et de bruits de couloir, les millions de fans de la licence vont enfin avoir un premier aperçu de ce nouveau Grand Theft Auto.

Malheureusement, Rockstar s'était bien gardé de nous donner la date exacte. D'après la fenêtre de sortie donnée par le studio, on a pensé durant un temps que les papas de Red Dead Redemption profiterait de la cérémonie des Game Awards, prévue ce 7 décembre 2023, pour révéler la bande-annonce.

Rockstar dévoile enfin la date de sortie du 1er trailer de GTA 6

Mais, Geoff Keighley peut souffler, Rockstar ne viendra pas parasiter sa conférence et occuper tout l'espace. Non, le studio a prévu de retourner le web quelques jours avant. Et oui, Rockstar vient de confirmer sur X (Twitter) la date de diffusion du premier trailer officiel de GTA 6. Les fans ont donc rendez-vous sur YouTube et les réseaux sociaux du studio ce mardi 5 décembre 2023 à 9 AM ET, soit 15h en France.

Pour rappel, un revendeur aurait récemment révélé par erreur les dates de précommandes de GTA 6. En effet, un conseiller SAV d'une chaîne de magasins britanniques a assuré à un client que le jeu GTA 6 sera disponible en précommande le 12 décembre 2023, précisant au passage que l'information a été confirmée par les distributeurs.

En soi, l'ouverture des précommandes à cette date ne paraît pas improbable, puisqu'elle surviendrait quelques jours seulement après la diffusion du 1er trailer. Généralement, il s'écoule un peu plus d'un an entre la sortie de la 1re bande-annonce d'un GTA et son lancement officiel. Dans tous les cas, on espère évidemment que le trailer dévoilera enfin la date de sortie définitive du titre.

Dernièrement, Netflix a surfé sur l'engouement autour de GTA pour annoncer l'arrivée de la première trilogie remastérisée sur Netflix Gaming. Dès le 14 décembre 2023, les abonnés pourront jouer à GTA 3, Vice City et San Andreas sur leur smartphone via le service de streaming.