GTA 6 : voici la première bande-annonce, ça valait le coup d’attendre

Rockstar a publié la toute première bande-annonce de son très attendu GTA 6. Un trailer qui nous permet de découvrir l’ambiance du jeu qui se déroulera à Vice City, pastiche de Miami. Il n’arrivera pas sur nos consoles avant 2025.

La bande-annonce de GTA 6 devait sortir aujourd’hui à 15 heures, mais face à un énorme leak, le studio Rockstar a décidé de la publier au cœur de la nuit. Nous pouvons donc dès à présent découvrir les toutes premières images du jeu le plus attendu de la planète.

La vidéo de 90 secondes nous dévoile la ville dans laquelle se déroulera l’intrigue : Vice City. Une cité pastiche de Miami que les joueurs connaissent bien pour l’avoir déjà parcourue en 2002. Deux choses nous frappent : la beauté des graphismes, évidemment, mais aussi l’effervescence qui semble régner dans la cité du vice. Les rues sont bondées, les boîtes de nuit et les plages sont surpeuplées, la campagne est truffée de rednecks. A côté, Los Santos (GTA 5) passerait même pour un village désert.

GTA 6 n’arrivera pas avant 2025

L’autre donnée importante de cette vidéo, c’est l’omniprésence des réseaux sociaux. En effet, à plusieurs reprises on remarque des séquences tirées d’un simili Instagram. GTA 5, en 2013, parodiait déjà les réseaux tels Facebook et Twitter, et on imagine aisément que Rockstar va continuer dans cette voie.

Le trailer nous présente aussi ses deux personnages principaux : Jason et Lucia, un couple de paumés qui semble vivre de petits braquages. Pour la première fois, nous aurons donc un protagoniste féminin dans un GTA. On ne sait pas encore si nous pourrions alterner de l’un à l’autre comme dans GTA 5, il faudra attendre un peu pour ça.

GTA 6 arrivera sur PS5 et Xbox Series X, mais il faudra faire preuve de patience, puisque la date de sortie est pour l’instant fixée à 2025. En espérant que le jeu ne soit pas décalé d’ici là. On rappelle par exemple que Red Dead Redemption 2 avait été repoussé d’un an. Dans tous les cas, la diffusion de cette bande-annonce est sans conteste l’événement du jour. Tout le monde n’a que ça à la bouche depuis sa sortie. Et vous, que pensez-vous de cette vidéo de GTA 6 ?