Netflix fait un gros cadeau aux fans de Grand Theft Auto avant l’annonce de GTA 6

A quelques jours seulement de la sortie du premier trailer de GTA 6, Netflix vient de faire un gros cadeau aux fans de la licence de Rockstar. En effet et dès le 14 décembre 2023, les abonnés pourront jouer sur mobile via Netflix Gaming à GTA : The Trilogy – The Definitive Edition, la compilation qui regroupe les trois premiers titres de la saga en version remasterisée.

Comme vous le savez probablement si vous suivez l'actualité du jeu vidéo, Rockstar s'apprête enfin à dévoiler le premier trailer de GTA 6 en début décembre 2023, peut-être à l'occasion de la cérémonie des Game Awards (cela reste à confirmer).

Alors que l'impatience des joueurs est à son comble, Netflix vient de faire une annonce surprise qui ravira les fans abonnés à la plateforme. En effet, le géant du streaming vient de confirmer l'arrivée au catalogue de Netflix Gaming Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition. Pour rappel, cette compilation lancée en 2021 regroupe les premiers épisodes 3D de la licence en version remastérisée.

BIG NEWS: GTA III, Vice City, and San Andreas from the Grand Theft Auto Series are coming to Netflix Games for mobile on December 14! pic.twitter.com/qe9DGOHXyO — Netflix (@netflix) November 29, 2023

GTA : The Trilogy débarque sur mobile avec Netflix dès le 14 décembre

On retrouve GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas dans leur version définitive avec un lifting graphique appréciable (les trois jeux tournent désormais sur Unreal Engine 4) avec des textures haute définition, un système de gestion de la lumière flambant neuf ou encore des distances d'affichage plus élevées et une végétation plus dense. Par ailleurs, les jeux adoptent dorénavant un système de visée et de combat inspirés de ceux de GTA 5, pour plus de modernité.

D'après Netflix, les abonnés au service peuvent dès ce mercredi 29 novembre 2023 se pré-enregistrer pour jouer à GTA : The Trilogy – The Definitive Edition dès sa sortie le 14 décembre prochain. Le leader mondial du streaming précise que les trois versions proposeront bien évidemment des contrôles adaptés pour les mobiles.

Notez que l'arrivée de GTA : The Trilogy – The Definitive Edition sur Netflix Gaming n'est pas vraiment étonnante. Début octobre 2023, nous avons appris que le service de SVOD était en pourparlers avec Take-Two Interactive pour ajouter un jeu de la licence GTA à son catalogue. Bien évidemment, la théorie d'un portage de la trilogie remasterisée a rapidement remporté le plus de suffrages sur la toile.

Source : Netflix