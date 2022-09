GTA 6 : 90 vidéos de gameplay dévoilées des années avant la sortie du jeu

Rockstar vient d’être victime d’une des fuites de données les plus massives à ce jour, puisqu’un pirate a réussi à mettre la main sur des vidéos de gameplay d’un jeu que l’on attend depuis près de 10 ans : GTA 6.

Vous ne rêvez pas, GTA 6 a bien été dévoilé en vidéo des années avant son lancement. Cela fait un moment que Rockstar a officiellement confirmé sur sa suite du très populaire GTA 5, mais le studio avait précisé que le développement n’en était qu’à ses débuts, et qu’il ne fallait pas attendre une sortie avant longtemps.

Malheureusement pour Take Two et ses développeurs qui avaient jusqu’à présent assez bien réussi à garder l’avancée du jeu secrète, une grosse partie de leur travail vient d’être divulguée. En effet, un utilisateur se faisant appeler teapotuberhacker a posté un fichier zip sur GTAForums, accompagné d’un message disant « Voici 90 images/clips de GTA 6. Il est possible que je puisse divulguer plus de données bientôt, le code source et les ressources de GTA 5 et 6 et la build testeur de GTA 6 ».

Les vidéos confirment le retour de Vice City et un protagoniste féminin

Au total, ce sont donc presque une centaine de séquences vidéo qui ont été publiées, ce qui correspond à plus d’une heure de gameplay au total. Les différents clips de la fuite montrent deux personnages protagonistes masculins et féminins, ce qui confirme donc la véracité des rapports précédents de Bloomberg. Le nouveau personnage féminin serait nommé Lucia, mais cela pourrait changer dans la version finale.

Les clips montrent également que le jeu se déroule dans une ville fictive ressemblant à Miami, ce qui correspond également aux premiers rapports indiquant que le titre retournerait à Vice City. Sur certains clips, on peut par exemple voir une rame de métro indiquant « Vice City Metro ». En zoomant sur une voiture de police, on peut également voir qu’elle appartient à la VCPD (Vice City Police Department).

On peut également découvrir plusieurs braquages, des jeux d’armes, des conversations entre les PNJ, des séquences en voiture ou encore l’intérieur des clubs. En ce qui concerne le gameplay en lui-même, on peut remarquer que vous pourrez vous accroupir et ramper, changer d'arme d'une main à l'autre et ramasser des armes sur le sol.

Les clips ne montrent que la version alpha du jeu

Les vidéos partagées par le pirate sont visiblement tirées d’une version alpha du jeu qui remonte à 2019, et qui comprend un système de débogage. Certains clips semblent néanmoins plus récents, puisque les titres des fichiers indiquent qu’ils ont été capturés en 2020 et en 2021. Le titre tourne avec une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1080 à une définition 720p avec le HDR activé. Puisqu’il s’agit d’une version alpha, il est tout à fait normal que le jeu ressemble beaucoup à GTA 5, et qu’il ne soit visuellement pas très joli.

Les versions alpha des titres sont très loin de ressembler aux versions finales. Celles-ci sont généralement utilisées par les développeurs pour tester de nouvelles mécaniques. C’est notamment pour cela que l’on peut voir d’innombrables modèles, textures et autres ressources provenant de GTA 5. Une vidéo dans un restaurant semble par exemple montrer que le développeur teste la réaction des différents PNJ à son braquage.

Une interaction supposée avec un PNJ dans le jeu pourrait également confirmer les liens avec l'univers de GTA 5 en faisant référence à “Lifeinvader”, une plateforme de médias sociaux dans le jeu qui était un élément central de l'intrigue du jeu. Cependant, il se pourrait que le studio ait simplement repris des éléments de GTA 5 au hasard pour tester les interactions avec les différents personnages de son prochain titre.

La fuite de GTA 6 est-elle réelle ?

Sur son compte Twitter, le célèbre journaliste de Bloomberg Jason Schreier a été en mesure de confirmer avec ses sources à Rockstar qu’il s’agissait effectivement de versions alpha de GTA 6. Vu la qualité des clips, leur authenticité ne serait pas surprenante. Quelques heures après la mise en ligne des vidéos sur les différents réseaux sociaux, Take Two a d’ailleurs déjà commencé à faire retirer les publications des internautes, ce qui ne peut que confirmer la véracité de la fuite.

Il est également intéressant de noter que le responsable du piratage serait la même personne qui s’est introduite dans les serveurs d’Uber la semaine dernière. Il s’agirait d’un homme de seulement 18 ans. Le pirate avait déclaré au New York Times qu'il avait eu accès à la plateforme de communication interne d'Uber, Slack, après avoir contacté un employé d'Uber par SMS en se faisant passer pour un “responsable des technologies de l'information”. Il est possible qu’un employé de Rockstar se soit fait avoir de la même manière, que l’on appelle « l’ingénierie sociale ».

Lire également : GTA 6 pourrait finalement ne pas sortir avant au moins 2026

Rockstar pourrait reporter la sortie de GTA 6 après le piratage

Alors qu’on sait que Rockstar avait récemment accéléré la cadence et embauché en masse pour finir le jeu, ce piratage massif pourrait bien forcer le studio à reporter la sortie du jeu, qui est pourtant attendu depuis maintenant près de 10 ans par les fans de la franchise. En effet, le pirate a annoncé être en possession du code source de GTA 6, une très mauvaise nouvelle pour Rockstar.

Grâce à celui-ci, même s’il est loin de s’agir de la version finale du jeu, le pirate pourrait facilement repérer des failles de sécurité pour mettre en ligne une version piratée gratuite du jeu, créer des logiciels de triche ou encore des mods en tout genre. Pire encore, le code pourrait être publié sur la toile ou vendu au plus offrant.

Quelques heures après la publication des vidéos sur les forums, le hacker a posté un nouveau message invitant les employés de Rockstar ou Take Two à le contacter sur Telegram. Le pirate pourrait alors potentiellement demander une rançon avec un montant très élevé pour ne pas faire fuiter le code source de GTA 6.

Rockstar n’a pour l’instant pas officiellement réagi à cette énorme fuite, mais celle-ci pourrait bien pousser le développer à en dire plus sur son futur titre phare, comme par exemple poster des images ou même dévoiler une fenêtre de sortie. Pour rappel, quoi qu’il arrive, Bloomberg avait dévoilé que le lancement du jeu n’est pas prévu avant au moins deux ans. Il ne reste plus qu’à patienter pour découvrir si le pirate décide ou non d’en dévoiler davantage au cours des prochains jours.