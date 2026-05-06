GTA 6 : cette folle théorie prédit que le prochain trailer tombera le 24 mai prochain (mais elle est vraiment complètement folle)

Quand l'être humain manque de certitude, il regarde les étoiles pour trouver des réponses. Voilà précisément ce qu'a fait un utilisateur de Reddit, qui dit être parvenu à prédire la date de diffusion du prochain trailer de GTA 6 en… étudiant la position des planètes sur les 20 dernières années.

Si vous traîniez sur le subreddit d'Elden Ring à l'époque où From Software n'avait publié qu'une simple image du jeu, alors vous savez à quel point l'imagination des joueurs peut aller loin pour tenter de prédire à quoi ressemblera le jeu final. Maintenant, prenez cela, et multipliez-le par 10 pour GTA 6. Il va sans dire que le prochain titre de Rockstar est le jeu vidéo le plus attendu de tous les temps. Ce qui, forcément, crée une certaine impatience chez les joueurs, d'autant que le studio reste particulièrement silencieux.

Reddit a ainsi hébergé bon nombre de théories plus ou moins farfelues sur GTA 6 au cours des dernières. Mais on a aujourd'hui clairement atteint un nouveau cap. Le 1er mai dernier, l'utilisateur JalapenoPoppers24 publie un message dans lequel il affirme avoir prédit avec précision la date de diffusion du prochain trailer. Selon lui, de nouvelles images du jeu seront dévoilées le 24 mai prochain. Sa méthode ? Étudier l'alignement des planètes sur les 20 dernières années.

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Ce fan prétend savoir quand le prochain trailer de GTA 6 sera diffusé

“J'ai extrait l'horodatage UTC exact des 26 événements de dévoilement confirmés par Rockstar depuis GTA IV (chaque bande-annonce, chaque vidéo de gameplay, chaque bande-annonce de lancement) et j'ai calculé les longitudes écliptiques géocentriques des 9 corps célestes classiques à chaque publication”, commence-t-il par écrire. Vous n'avez rien compris ? C'est normal. Concrètement, l'internaute explique avoir découvert une sorte de pattern dans l'alignement des planètes dès que Rockstar a communiqué sur un jeu GTA depuis 2007.

“Pluton était en Sagittaire pendant 24 des 26 événements. Neptune était en Poisson pendant 19 d'entre eux. Le Soleil était en Balance, en Scorpion ou en Taureau dans 58 % des cas”, etc. À partir de là, l'internaute a tenté de déterminer quel jour de l'année réunissait le plus de conditions favorables à la continuation de ce pattern, autrement dit le jour où les astres seraient dans leurs positions majoritairement observées au cours des dernières années.

Le 14 mai 2026 a ainsi obtenu un score de 12 points sur 16. JalapenoPoppers24 précise par ailleurs que “c'est aussi exactement une semaine et un jour après l'anniversaire de la deuxième bande-annonce n° 2 de GTA 6, et cela tombe le même jour (le 14) que la bande-annonce n°2 de GTA V”. On ne sait pas ce qu'il vous faut de plus. Pour rappel, Rockstar a déjà annoncé que la communication autour du jeu s'ampliefera courant de l'été prochain. De plus, JalapenoPoppers24 conclue lui-même en disant que son post n'est qu'une vaste plaisanterie. On y a presque cru.