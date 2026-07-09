GTA 6 : gare à vous si vous précommandez le jeu, les pirates ont inondé le web d’arnaques en tout genre

C'était inévitable, les pirates ont profité de l'incroyable engouement autour des précommandes de GTA 6 pour tenter d'arnaquer les joueurs les plus crédules. Faux sites d'achat, supposée beta en circulation et paiements bidons en cryptomonnaies, tous les classiques y passent.

« Les sorties de jeux très attendues constituent depuis longtemps des opportunités importantes pour les cybercriminels », écrit Kasperky dans son dernier rapport. La firme de cybersécurité ne croit pas si bien dire, et Dieu sait qu'il était prévisible que GTA 6 soit la source de nombreuses arnaques en ligne. Le prochain titre de Rockstar est certainement l'un des produits culturels les plus attendus de l'Histoire, poussant même certains fans à signer des contrats pour pouvoir jouer tranquillement.

Évidemment, donc, qu'un grand nombre de joueurs se sont bousculés sur les précommandes dès leur ouverture, qui a eu lieu le 25 juin dernier. Et évidemment que, dans la précipitation, certains ne font pas très attention à qui ils donnent leurs sous — quitte à ce que ce soit à des arnaqueurs. Kaspersky a ainsi identifié trois pièges tendus par les hackers actuellement en circulation, ciblant spécifiquement les futurs joueurs de GTA 6 les plus impatients.

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Attention aux nombreuses arnaques autour des précommandes de GTA 6

Le premier est sans doute le plus classique. Les arnaqueurs ont mis en place plusieurs faux sites de précommandes, imitant le style très reconnaissable de Rockstar et incluant les quelques trailers du jeu. Ces derniers promettent de pouvoir acheter le jeu dans sa version PS5 ou Xbox Series. Mais bien sûr, ce ne sont pas dans les poches de Take-Two que les paiements arrivent. Kaspersky a retrouvé plusieurs versions de ces sites traduites en des dizaines de langues, indiquant les ambitions internationales des pirates.

Plus ambitieux encore, la soi-disant beta mise à disposition sur un site frauduleux, prétendant avoir récupérer le jeu dans une des nombreuses fuites dont celui-ci a été victime. Certains pirates ont même fait la promotion de ce site sur leurs réseaux sociaux, promettant qu'il était possible de téchargée cette bêta “de manière sécurisée”. Enfin, d'autres ont lancé de faux token crypto, tentant d'attirer les investisseurs les plus courageux. Comme toujours, veillez donc à bien passer par le site officiel de Rockstar ou d'un revendeur avant de livrer vos données bancaires à n'importe qui.