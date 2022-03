GTA 5 : les précommandes sont ouvertes sur PS5 et Xbox Series X

Rockstar et Sony viennent de lancer les précommandes de la version next-gen de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X. Malheureusement, les propriétaires du jeu sur PS4 ou Xbox One ne pourront pas prétendre à une mise à jour gratuite. Il faudra obligatoirement passer à la caisse pour profiter de cette mouture.

Décidément, la carrière de GTA 5 n'est pas prête de se terminer. En effet, le mastodonte de Rockstar s'apprête à revenir sur PS5 et Xbox Series X dès ce 15 mars 2022. Sans surprise, cette version optimisée exploitera la puissance des dernières consoles de Sony et Microsoft. Au programme, trois modes d'affichage pour profiter du jeu en 4K, 30/60 FPS et du Ray Tracing, des temps de chargement quasi-instantanés, et une multitude d'améliorations graphiques.

Les développeurs ont annoncé une meilleure densité de la population et de la végétation, un trafic routier plus varié, des effets de lumière et d'ombre retravaillés, de meilleures réflexions de l'eau ou encore un rendu des flammes et des explosions améliorés. Bien entendu, tous ces apports seront également disponibles sur GTA Online, le mode multijoueur de GTA 5. D'ailleurs, GTA Online deviendra un stand-alone, c'est-à-dire un mode à part entière que les joueurs pourront acheter séparément sur le PS Store ou le Microsoft Store.

GTA 5 : la version next-gen ne sera pas gratuite…

Une question restait toutefois en suspens. Les propriétaires du jeu sur Xbox One et sur PS4 devront-ils passer une nouvelle fois à la caisse pour profiter de cette version PS5 et Xbox Series X ? Et si oui, à quel sera le prix de cette mise à jour ? Rockstar et Sony viennent enfin d'apporter des précisions sur le sujet. Tout d'abord, sachez que ce GTA 5 “nouvelle génération” ne sera pas proposé gratuitement aux propriétaires du titre sur PS4 et Xbox One.

Il faudra donc débourser 39,99 € pour acquérir le pack comprenant le mode Solo et multijoueur de GTA 5. Et si l'histoire ne vous intéresse pas, vous pourrez opter uniquement pour GTA Online, vendu à 19,99 €. Attention toutefois, Take-Two Interactive a décidé de marquer le coup en appliquant d'importantes réductions au lancement. Ainsi, GTA V (solo + GTA Online) sera affiché à 9,99 € au lieu de 39,99 € sur PS5 jusqu'au 14 juin 2022. Quant aux joueurs Xbox Series X/S, le prix du solo passera à 19,99 € tandis que le mode Online sera proposé à 9,99 €.