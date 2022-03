La Nintendo Switch va accueillir le jeu culte N64 F-Zero X sur l’abonnement Online

F-Zero X est le prochain jeu N64 à rejoindre l’abonnement Nintendo Switch Online. Le titre sera disponible pour les abonnés qui ont opté pour le Pack Additionnel à partir du 11 mars 2022.

Depuis le lancement de l’abonnement Switch Online + Pack Additionnel au mois de septembre dernier, Nintendo s'est efforcé de résoudre un certain nombre de problèmes liés à l'émulation de certains jeux, mais a également enrichi le service d'un certain nombre de classiques. Nous avons déjà vu arriver des jeux comme Banjo-Kazooie et The Legend of Zelda : Majora's Mask, et le prochain est le jeu de course futuriste F-Zero X.

Ce titre emblématique de la Nintendo 64 va donc rejoindre l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel à 50 euros par mois, qui vous permet de profiter d’un certain nombre de jeux rétro sur votre console Switch.

Z-Zero X débarque cette semaine sur la Nintendo Switch

Pour ceux qui ne connaissent pas le titre F-Zero, il s’agit d’une série de jeux de course de science-fiction dont le premier opus est sorti sur la Super Nintendo. L'éditeur a ensuite sorti des suites sur les consoles Nintendo 64, GameCube et Game Boy. Le dernier F-Zero était F-Zero Climax sur Game Boy Advance, sorti exclusivement au Japon en 2004. Depuis, les fans attendent impatiemment un nouvel opus, mais malgré son succès, la série semble avoir été abandonnée.

Nintendo a officiellement annoncé que le titre F-Zero X de la Nintendo 64 sera disponible sur les consoles Nintendo Switch à partir du 11 mars prochain. La particularité de cet opus est la possibilité de jouer en 60 images par seconde avec 30 véhicules sur la piste, ce qui était impossible sur les jeux précédents. D’autres célèbres titres devraient également rejoindre l’abonnement plus tard cette année, dont notamment Pokémon Snap, Mario Golf, et Kirby 64 : The Crystal Shards.

En plus de F-Zero X, ce mois-ci sera également marqué par la sortie du Booster Course Pass de Mario Kart 8 Deluxe. Le pass sera vendu au prix de 24,99 dollars, mais les utilisateurs du Pack d'extension l'obtiendront dans le cadre de leur abonnement. Le mois de mars s'annonce donc déjà comme un mois important pour les fans de course.