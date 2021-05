GTA 5 arrivera sur PS5 et Xbox One en novembre 2021

GTA 5 ainsi que GTA Online arriveront sur les consoles de nouvelle génération, à savoir la PS5 et la Xbox Series X. Rockstar annonce aujourd’hui qu’il sera possible d’y jouer dès le 11 novembre prochain.

GTA 5 est increvable. Depuis sa sortie en 2013, le titre de Rockstar est sorti sur Xbox 360, PS3, PC, PS4, Xbox One… et il va prochainement être décliné sur la PS5 et les Xbox Series. Cette version a été annoncée en juin 2020, mais aujourd’hui, on connait sa date de sortie.

Ainsi, le titre sortira le 11 novembre prochain sur les deux consoles. Nous parlons de GTA 5, mais également de GTA Online, succès populaire qui ne se dément pas au fil des années. Ce mode multi sera disponible séparément du jeu de base si l’aventure solo ne vous tente pas (ou que vous l’avez déjà faite une paire de fois).

A lire aussi – GTA 5 : Intel a développé une intelligence artificielle pour rendre le jeu photoréaliste

Les possesseurs de PS5 seront avantagés dans ce domaine, puisque ce mode sera gratuit pour une durée de trois mois. De quoi déjà passer de longues heures à mettre le boxon dans Los Santos. De plus, les abonnés PS Plus pourront récolter 1 millions de GTA dollars par mois jusqu’au lancement du jeu. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur cette nouvelle version de GTA 5. Toutefois, on peut évidemment s’attendre à des graphismes plus fins ainsi que des temps de chargement inexistants.

GTA 6 toujours aux abonnés absent

En plus de GTA 5, Rockstar annonce des surprises à l’occasion des vingt ans de la sortie de GTA 3. Pour rappel, c’est ce titre qui a réellement créé la formule GTA telle qu’on la connait aujourd’hui. Un jeu important, donc, qui sera célébré comme il se doit. Pas plus d’infos pour le moment, mais on rappelle que pour ses dix ans en 2011, Rockstar avait sorti une version Android et iOS.

GTA 5 va lui prochainement fêter ses huit ans d’existence. Le titre est l’un des plus vendus de l’histoire du jeu vidéo avec plus de 140 millions d’unités écoulées. Même après tant de temps, il provoque toujours la folie des joueurs, puisque l’année dernière, c’est l’Epic Game Store qui a été mis à genoux après l'avoir offert à ses utilisateurs.

Quant à GTA 6… nous attendons toujours des nouvelles officielles. Si on sait que le jeu est bel et bien en développement, rien n’a été annoncé et nous ne pouvons faire que des suppositions pour le moment.