Star Wars Knights of the Old Republic s'offre un remake sur PS5, voilà une nouvelle qui devrait ravir les innombrables fans de la licence. Aucune date n'a pour le moment été annoncée, mais Sony a diffusé lors de sa conférence PlayStation Showcase 2021 les premières images du jeu. Et même si on reste un peu sur sa faim, ça donne quand même très envie.

Sony vient de présenter tous les jeux qui débarqueront dans les mois à venir sur sa PS5 lors de sa conférence en ligne intitulée PlayStation Showcase 2021 (et non State of Play). La console va accueillir du lourd, il n'y a pas à dire, et parmi les jeux qui ont fait l'objet d'une annonce totalement inattendue, il y a… le remake de Star Wars Knights of the Old Republic.

Le jeu, sorti en 2003, avait fait à l'époque d'une petite bombe vidéoludique. Il y a de fortes chances pour que cette nouvelle édition rencontre également le succès sur la console de dernière génération de Sony. Le teaser que vous pouvez voir ci-dessous ne dévoile aucune séquence “in-game” du jeu culte. Une simple séquence d'introduction dans laquelle on voit Dark Revan brandir son sabre laser rouge, et c'est tout.

Star Wars Knights of the Old Republic arrive sur PS5, le premier teaser est là !

KOTOR se déroule des milliers d'années avant les films de la saga Star Wars. On doit ce remake à Aspyr, un studio qui a déjà travaillé sur les adaptations Android, macOS et iOS des Knights of the Old Republic originaux et de sa suite, Knights of the Old Republic II: The Sith Lords.

Néanmoins, on ignore encore beaucoup de choses sur cette adaptation. BioWare, qui est le développeur originel de Knights of the Old Republic, est-il seulement impliqué dans le remake ? Et surtout : le jeu va-t-il être totalement retravaillé (on l'espère) ou s'agira-t-il d'un basique portage (on ne l'espère pas du tout) ? Le terme de “remake” et non de “remaster” laisse cependant envisager que le jeu va être refait de A à Z.

Enfin, aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée. Il va donc falloir se montrer encore patient.

