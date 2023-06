Besoin d'un SSD interne doté de performances très élevées ? Foncez vite sur ce bon plan Rakuten qui vous permet d'avoir le Samsung 980 PRO d'une capacité de 1To à moins de 85 euros. Attention, l'offre est valable uniquement aujourd'hui.

Vous avez toute cette journée du vendredi 23 juin 2023 pour profiter d'une réduction de 15 euros à partir de 99 euros d'achats sur le site Rakuten. Grâce au coupon RAKUTEN15 (à saisir durant l'étape du panier), vous avez pouvez vous procurer le SSD interne Samsung 980 PRO à moins de 85 euros.

En effet, le modèle 1To du SSD en question est vendu à 84,99 euros au lieu de 99,99 euros. Pour information, il s'agit d'un produit vendu par la boutique officielle Boulanger et éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Boulanger.

Ce SSD avec dissipateur de chaleur dispose de performances de niveau supérieur. Avec son interface PCIe 4.0, le 980 PRO possède un débit deux fois supérieur à celui du PCIe 3.0. Piloté par le contrôleur Elpis pour SSD PCIe 4.0 de Samsung, le 980 PRO est optimisé pour être rapide et embarque des débits en lecture allant jusqu'à 7000 Mo/s, soit deux fois plus rapides que les SSD PCIe 3.0 et 12,7 fois plus rapides que les SSD SATA.