Amazon impose Alexa Plus à ses abonnés Prime sans leur demander

Amazon a lancé une mise à jour inattendue pour ses abonnés Prime. Alexa est remplacée automatiquement par la nouvelle version Alexa+. Ce changement surprend et divise les utilisateurs.

Depuis plusieurs années, Amazon tente de relancer son assistant vocal. Alexa a longtemps été un pionnier, mais elle a perdu en pertinence face à des outils comme ChatGPT ou Gemini. Pour combler ce retard, Amazon a conçu Alexa+, une version plus intelligente et plus fluide. Cette évolution repose sur l’intelligence artificielle générative. Lors du CES 2026, l’entreprise a confirmé que 97 % des appareils Echo vendus depuis 2014 étaient compatibles. Cela représente une base installée de plus de 600 millions d’unités dans le monde.

Alexa Plus est pensée pour mieux comprendre les demandes orales, répondre plus naturellement et s’adapter au contexte. Elle peut gérer des routines complexes, retenir les préférences et offrir une interaction plus fluide. Il n’est plus nécessaire de répéter sans cesse le mot “Alexa”. Amazon présente cette version comme une amélioration majeure de son assistant. Mais l’entreprise a décidé de l’activer automatiquement, sans demander l’avis des abonnés Prime.

Amazon déclenche l’installation d’Alexa+ sur les appareils Prime sans consentement préalable

Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs Prime ont vu leur assistant mis à jour sans action de leur part. Une simple notification et un email confirment l’activation d’Alexa Plus. Cette décision concerne les enceintes Echo, Echo Dot, Echo Studio et Echo Show. Amazon n’a pas communiqué à l’avance sur ce changement, ce qui a pris plusieurs utilisateurs de court. Le déploiement est automatique, sans validation dans l’application ou dans les paramètres de l’appareil. Il vise à valoriser l’abonnement Prime, puisque l’accès à Alexa+ est facturé aux utilisateurs non abonnés.

Ce déploiement suscite des réactions partagées. Certains apprécient les nouvelles capacités d’Alexa Plus. D’autres regrettent de ne pas avoir eu le choix. Sur les forums et sur Reddit, plusieurs utilisateurs rapportent des lenteurs de réponse et des bugs vocaux. Certains remarquent aussi une augmentation des publicités audio. Il n’est pas possible de refuser la mise à jour depuis l’application mobile. Pour revenir à l’ancienne version, il faut dire “Alexa, quitte Alexa Plus”. Une commande vocale simple, mais peu connue du grand public.