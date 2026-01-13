Samsung vend désormais des smartphones reconditionnés en France, qui veut un Galaxy S25 à petit prix ?

Samsung annonce l'arrivée de son programme “Reconditionné Premium” en France. La marque promet des smartphones premium à plus petit prix, mais la promesse est-elle vraiment tenue ?

Samsung annonce le lancement de son programme “Reconditionné Premium” en France. Déjà disponible en Corée du Sud et aux États-Unis, il arrive désormais chez nous, ainsi qu'en Allemagne et au Royaume-Uni. Le constructeur va vendre des smartphones “bénéficiant d’un reconditionnement de la plus haute qualité” directement sur son site officiel. Avec ce projet, Samsung espère attirer plus de consommateurs vers ses mobiles les plus premiums, qui doivent donc devenir accessibles à un prix plus abordable que les appareils neufs.

“Les appareils du programme RP sont inspectés et reconditionnés par des experts Samsung, qui effectuent un nettoyage rigoureux et plus de 100 tests de qualité. En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, la qualité est garantie en ne donnant accès au programme RP qu’aux produits en meilleur état lorsqu’ils sont retournés. Chaque appareil est ensuite reconditionné aux exigences de Samsung en matière d’aspect et de performances, le tout avec des pièces Samsung d’origine et dispose d’une batterie avec une capacité minimale de 97 %”, fait savoir le constructeur.

Des Galaxy S25 reconditionnés… plus chers que du neuf ?

Samsung précise que les appareils sont réinitialisés pour en supprimer les données personnelles et qu'ils sont expédiés dans une boîte fabriquée à partir de matériaux recyclables. Sont inclus les mêmes accessoires que lors de l'achat d'un produit neuf, ajoute la marque. Ils bénéficient bien sûr de la même politique de mises à jour logicielles que les autres smartphones.

Pour les débuts de cette initiative, seuls les Galaxy S25 sont concernés par le programme “Reconditionné Premium”. D'autres modèles suivront dans le futur. Le site français de Samsung commence déjà à proposer des mobiles reconditionnés, mais on ne peut pour l'instant pas dire qu'il s'agit de très bonnes affaires. On y trouve par exemple le Galaxy S25 en noir ou en corail, avec 256 Go de stockage, pour 799 euros. Le même appareil neuf est actuellement vendu à 759 euros, toujours sur la page officielle de Samsung.

Même constat pour le Galaxy S25 Ultra. Il est affiché à 1 249 euros en reconditionné dans sa version 256 Go de stockage. Une offre permet en ce moment d'acquérir ce même modèle neuf à 1 199 euros… pour 512 Go de stockage. On espère que Samsung va vite rectifier le tir.