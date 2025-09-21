Free gâte ses abonnés, Duolingo ajoute des nouveautés, c’est le récap’ de la semaine

Free offre une option à ses abonnés mobile, Duolingo dévoile trois nouveautés majeures, Samsung prépare déjà sa prochaine grosse mise à jour, c’est le récap’ de la semaine.

Free surprend tout le monde avec un cadeau jamais vu pour ses abonnés mobile, pendant que Duolingo enrichit son application avec trois nouvelles fonctionnalités. Google Wallet propose désormais un raccourci bien pratique pour accéder plus vite à vos cartes, Samsung planche déjà sur l’avenir de ses Galaxy avec une mise à jour surprise, et une banque fait parler d’elle en licenciant 1 000 salariés jugés trop peu productifs en télétravail.

Duolingo enrichit son appli avec trois nouveautés

Lors de sa conférence annuelle, Duolingo a dévoilé trois nouveautés pour enrichir son application. La première, c’est l’arrivée de Duolingo Chess sur Android, déjà très populaire sur iOS, avec des leçons rapides et un avatar-professeur pour guider les débutants. La deuxième nouveauté, toujours autour des échecs, c’est un mode joueur contre joueur qui permettra bientôt d’affronter d’autres utilisateurs en temps réel. Enfin, Duolingo permettra aussi d’afficher son score sur LinkedIn, une manière de valoriser ses progrès auprès des recruteurs.

Free Mobile offre un VPN gratuit à ses abonnés

Free ajoute une nouveauté à ses forfaits 5G et Série Free, à savoir un VPN intégré et gratuit, baptisé Free mVPN. C’est une première mondiale pour un opérateur. L’option est activable directement depuis l’Espace Abonné ou l’appli Free, sans installation supplémentaire. La navigation passe par des serveurs situés en Italie ou aux Pays-Bas. Aucune limite d’utilisation n’est fixée, les données consommées sont simplement décomptées de votre forfait. À noter toutefois que le VPN reste actif 12 heures d’affilée avant de se couper automatiquement, et que les MMS ne fonctionnent pas tant qu’il est activé.

Google Wallet prépare un accès direct à vos cartes favorites

Google Wallet continue de s’enrichir avec une nouveauté pensée pour gagner du temps, à savoir la possibilité de marquer certaines cartes comme “favorites”. Une fois sélectionnées, elles apparaîtront directement en haut de l’appli, voire sur l’écran principal du smartphone. Plus besoin de défiler une longue liste pour retrouver une carte de transport ou de fidélité. Un nouveau système de classement est aussi en préparation, qui tiendrait compte de la fréquence d’utilisation ou du temps écoulé depuis la dernière consultation. Une façon de retrouver ses passes essentiels beaucoup plus rapidement. On attend maintenant le déploiement officiel via une future mise à jour.

Une banque brésilienne licencie 1 000 salariés en télétravail

Au Brésil, la banque Itaú vient de se séparer de 1 000 employés après avoir constaté une baisse de productivité en télétravail. L’établissement affirme avoir mené « une évaluation minutieuse » grâce à des logiciels de surveillance, qui auraient mis en évidence des comportements jugés « incompatibles avec ses principes de confiance ». Les syndicats dénoncent un manque total de transparence et estiment que la direction s’appuie sur des critères flous. Au Brésil, le télétravail reste étroitement surveillé et il n’est souvent autorisé que si l’employé accepte un suivi numérique de son activité. Chez Itaú, cette surveillance a abouti à une vague de licenciements qui laisse les salariés concernés sous le choc.

Samsung prépare déjà One UI 8.5 pour ses Galaxy

Alors que One UI 8 vient à peine d’arriver sur les Galaxy S25, Samsung travaille déjà sur la version 8.5. Un firmware interne a été repéré pour le Galaxy S25 Ultra, confirmant que la marque accélère son rythme de mise à jour. Cette évolution sera d’abord testée sur le S25 Ultra, avant d’équiper les prochains modèles haut de gamme comme le futur Galaxy S26 Ultra. Parmi les nouveautés attendues, davantage d’options de personnalisation, des réglages simplifiés et de nouvelles fonctions inspirées d’Android 16. Une mise à jour intermédiaire qui montre que Samsung veut garder une longueur d’avance en livrant ses nouveautés plus vite.

Nos tests de la semaine

Huawei Watch GT 6 : élégante, sportive et endurante

La Watch GT 6 séduit par son design fin et élégant, ses menus toujours fluides, son petit écran lumineux et lisible, ainsi que ses nombreuses options de personnalisation. On apprécie aussi les nouveaux modes avancés en cyclisme et ski, son autonomie imbattable avec la batterie silicium et la charge plus rapide. Le micro et le haut-parleur intégrés pour les appels sont également un vrai plus, surtout à ce prix raisonnable. En revanche, le magasin d’applications reste limité, il est impossible de répondre aux messages RCS ou iMessage, et les réponses vocales sont toujours réservées aux smartphones Huawei sous EMUI.

Test Nothing Ear (3) : une montée en gamme convaincante

Avec les Ear (3), Nothing affine sa formule avec un design toujours transparent mais plus premium, un confort impeccable même sur la durée, et un son large, détaillé et bien équilibré. L’ANC adaptative fait son apparition, l’égaliseur est excellent, la connexion Bluetooth est stable et l’autonomie reste solide, boîtier compris. On apprécie aussi la personnalisation poussée des commandes et les quatre paires d’embouts livrées. Cela étant dit, tout n’est pas parfait. En effet, il n’y a pas d’aptX, la réduction de bruit est inconstante, et il faudra se passer du mode « talk to chat ». Quant au micro intégré au boîtier, il est ingénieux sur le papier, mais son utilité reste discutable au quotidien.

TCL C8K : une télé QD-MiniLED qui monte en puissance

Avec la C8K, TCL confirme son savoir-faire sur le MiniLED. L’écran impressionne par sa luminosité très élevée, son contraste qui rivalise avec l’OLED, et l’absence de bordures noires qui renforce l’immersion. La compatibilité 144 Hz séduira les joueurs, tout comme la complétude fonctionnelle. On note aussi un vrai soin sur l’audio, signé B&O, et une télécommande rétro-éclairée bien pensée. Le tout à un prix qui reste compétitif malgré une légère hausse par rapport au modèle 2024. On note toutefois quelques ombres au tableau, telles que l’intégration de deux ports HDMI 2.1 (dont un seul eARC), le pied central qui est un peu trop bas, et les reflets qui restent visibles. En HDR, la consommation énergétique grimpe et l’image montre parfois des surexpositions ou un léger blooming. Enfin, les couleurs en mode jeu ne sont pas toujours fidèles.

