Apple est prêt à tout pour vendre son MacBook Neo, même à faire la promotion des produits Microsoft

La campagne de promotion du MacBook Neo est lancée et qui dit nouveau produit, dit nouvelles stratégies de communication. Quitte à vanter les mérites de la suite Office, pourtant propriété de son concurrent direct.

MacBook Neo
Crédit : Apple

Il y a quelques jours, en marge du MWC, Apple a dévoilé un tout nouveau PC portable : le MacBook Neo. Celui-ci a une particularité par rapport à ce qu'a proposé la marque à la pomme jusqu'à maintenant, et pas des moindres. Il est relativement abordable. À 699€ le PC en France, il s'agit du MacBook le moins cher jamais vendu par le constructeur. De fait, il ne s'adresse pas exactement à la même cible que ses homologues.

À ce prix, Apple s'adresse tout particulièrement aux “petits” portefeuilles, notamment aux étudiants. Et, du fait de sa fiche technique beaucoup moins impressionnante que les nouvelles moutures de MacBook Air et MacBook Pro, la firme ne prend pas le risque de laisser penser que PC est optimal pour le graphisme ou la vidéo. À l'inverse, elle tend très clairement vers la bureautique — si clairement d'ailleurs, qu'elle en vient à faire la promotion de Microsoft par la même occasion.

Sur le même sujet — Les derniers MacBook ne sont pas vendus avec chargeur, il va falloir l’acheter séparément

Apple veut que vous utilisiez la suite Office, mais sur son MacBook Neo

Sur la page produit du MacBook Neo, difficile en effet de passer à côté de la place de choix qu'occupe Office dans la section “points forts”. Word, Excel et PowerPoint y sont clairement présentés comme des arguments de vente très sérieux, certes aux côtés de la propre suite bureautique d'Apple, néanmoins clairement moins mise en avant. Un choix qui est loin d'être anodin : un peu plus loin, Apple démontre avec quelle facilité il est possible de passer de Windows à macOS avec son nouveau PC.

La stratégie est claire : Apple s'adresse directement aux étudiants n'ayant pas les moyens de s'acheter un MacBook plus haut de gamme et qui ont simplement besoin d'un ordinateur pour de la bureautique. Autrement dit, une cible historiquement très ancrée sur Windows. C'est la première fois qu'Apple affiche aussi clairement sa volonté de s'engager sur un marché plsu grand public et, surtout, avec un rapport beaucoup plus pratique à l'informatique.


