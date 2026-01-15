Windows 11 : cette application qui rend votre PC plus beau est désormais disponible sur ARM, foncez la télécharger

Malgré de nombreux efforts ces dernières années, Windows 11 se coltine encore des choix de design tout droit venus d'une autre époque. Heureusement, il existe des applications venant améliorer tout ça. Justement, la meilleure d'entre elle est désormais compatible avec les PC ARM.

Si vous n'avez pas encore d'outils tiers sur votre PC Windows 11, vous passez à côté d'une expérience beaucoup plus agréable. Vous ne savez pas par où commencer ? On vous en conseille un : Fluent Flyouts. Ce petit utilitaire a une fonction simple : modifier le design des petits pop-up de notification et autres sliders de volume, luminosité ou encore les players média pour les rendre beaucoup plus modernes et fonctionnels.

Fluent Flyouts faisant partie des outils les plus populaires de Windows 11, ses utilisateurs ont régulièrement droit à de nouvelles mises à jour venant apporter de nouvelles fonctionnalités. La dernière ne fait pas exception, mais cette fois, ne se contente pas simplement d'améliorer son fonctionnement ou de faciliter la vie des utilisateurs. Au contraire, elle vient justement s'ouvrir à tout un pan d'utilisateurs qui n'avaient jusqu'à maintenant pas le droit d'y avoir accès.

Sur le même sujet — Attention, migrer sur Windows 11 avec un PC non compatible peut être dangereux : des pirates diffusent une fausse version de cet outil populaire

Vous pouvez enfin utiliser cet outil génial si vous êtes sur Windows 11 ARM

En effet, la dernière mise à jour vient apporter un changement de taille. Fluent Flyouts est désormais compatible avec tous les PC Windows 11 sous une architecture ARM. Cela concerne notamment les PC équipés d'une puce Snapdragon X Elite. De même, si vous prévoyer d'acheter un PC propulsé par le futur Snapdragon X2 Plus, vous pourrez profiter des des digns et contrôles améliorés de l'utilitaire.

La mise à jour amène également son lot de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner le moniteur sur lequel les pop-up apparaissent. Il est également possible désormais de consulter le titre et le nom de l'artiste simplement en passant sa souris sur l'icône du player dans la barre des tâches. Enfin, de nombreux bugs ont également été corrigés.

Téléchargez FluentFlyout sur GitHub