Pragmata change de date de sortie, c’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle

Le jeu vidéo Pragmata, nouvelle licence de Capcom, ne sortira pas le 24 mars 2026 finalement. Un trailer de 3 minutes dévoile la bonne date qui s'accompagne d'une information importante pour les joueurs.

Il est assez rare qu'un développeur de jeux vidéo se lance dans la création d'une nouvelle licence. La plupart du temps, il préfère surfer sur les existantes, celles qui ont quasiment l'assurance de fonctionner. Ce n'est pas pour rien que nous en sommes au 9e volet de la sage principale de Resident Evil par exemple. Mais parfois, un risque est pris, comme avec l'énigmatique Pragmata. Révélé en 2020 puis disparu des radars jusqu'à l'an dernier, le titre va enfin voir le jour.

Il nous met dans la peau de Hugh Williams, astronaute chargé d'enquêter dans une station de recherche lunaire. Il y croise une androïde de type “Pragmata” sous l'apparence d'une petite fille, Diana. Le duo va chercher à regagner la Terre en échappant aux robots leur barrant le chemin. Hugh sera épaulé par les capacités de la fillette capable d'influencer les machines autour d'elle. Attendu initialement pour le 24 mars 2026, Pragmata a une nouvelle date de sortie.

Voici quand sortira vraiment Pragmata, avec une subtilité pour certains joueurs

C'est le trailer ci-dessous qui nous l'indique. L'occasion de voir quelques séquences de gameplay et d'apprendre que si les robots nous attaquent, c'est parce qu'un tremblement de Lune a endommagé l'IA de la station, I.D.U.S. Soyons franc, on a vu mieux comme justification, mais peut-être n'est-ce qu'une façade pour préparer une révélation plus complexe. Dans tous les cas, Pragmata sortira le 17 mars 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Une semaine d'avance donc, avec une implication pour certains.

Sur son compte X (Twitter), Pragmata explique “qu'en raison du changement de date de sortie, toutes les précommandes numériques existantes pour la version Nintendo Switch 2 en Amérique du Nord et en Europe seront automatiquement annulées“. Les personnes concernées devront repasser une précommande si elles le souhaitent, faute de quoi elles ne pourront pas bénéficier du bonus prenant la forme d'un costume exclusif pour les deux personnages. Une démonstration jouable gratuite de Pragmata est disponible sur toutes les plateformes.