Avec cette application Steam, vous pouvez jouer à vos jeux PlayStation sur Windows, Linux et Steam Deck

Grâce à l'application Steam PSStream, il devient possible de jouer à ses jeux PlayStation en streaming depuis un PC Windows, Linux ou un Steam Deck.

Alors que Xbox casse les frontières entre console et PC avec sa fonctionnalité Play Anywhere, l'écosystème PlayStation propose une expérience qui est encore très centrée sur la console de salon. Le PlayStation Portal est une tentative de s'affranchir de la console et de la télévision pour jouer à ses titres, en permettant de les streamer sur un appareil portable. La lecture à distance (PS Remote Play) a quant à elle été pensée pour utiliser l'écran de son smartphone ou de sa tablette comme support de jeu. Mais il manque de solutions pour profiter de sa bibliothèque PlayStation sur d'autres supports.

PSStream, une nouvelle application Steam disponible depuis quelques semaines, est en train de changer la donne. Repérée par Notebookcheck, elle promet “une diffusion en continu de haute qualité et à faible latence des jeux PlayStation et du cloud sur PC, Steam Deck et Linux”. Autrement dit, il devient possible de jouer à ses titres PS en streaming sur un ordinateur de bureau ou portable, incluant la console de Valve.

Streamer ses jeux PlayStation sur PC et Steam Deck

Voici les fonctionnalités annoncées par PSStream :

Streaming vidéo jusqu'à 1080p à 60 images par seconde avec les codecs H.265 / H.264

Décodage accéléré par matériel avec prise en charge HDR

Prise en charge complète des périphériques d'entrée : manettes, clavier et souris, pavé tactile et gyroscope

Microphone et streaming audio

Connexion automatique et prise en charge de plusieurs profils pour une configuration rapide

Options de streaming personnalisables, notamment le débit binaire, la résolution et la sélection du codec

Synchronisation du profil Steam Cloud pour que les paramètres restent cohérents sur tous les appareils

Affichage des trophées PS dans l'application

“J'adore ! Ça transforme mon Steam Deck en un véritable PS Portal. Je peux jouer à mes jeux PS5 et à mes jeux PS5 Cloud comme avec un Portal !”, commente un utilisateur. “Cette application est géniale et change complètement la donne […] je peux jouer à Ghost of Yotei sur mon Steam Deck sans avoir besoin de ma PS5”, témoigne un autre.

Reste à savoir si Sony ne va pas intervenir pour mettre un terme à cette app bien pratique. Elle entre en concurrence directe avec le PS Portal, et sans doute avec de nouvelles fonctions et de futurs produits à venir. En attendant, PSStream est disponible à 4,99 euros sur Steam.