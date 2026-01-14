Google Wallet : cette fonctionnalité inédite pourrait bien vous faire oublier votre application bancaire

Google ne cesse d’enrichir son application Wallet de fonctionnalités plus pertinentes les unes que les autres afin d’en faire le portefeuille numérique le plus complet du marché. Cette fois-ci, la firme de Mountain View s’attaque à plusieurs restrictions de l’historique des transactions de son application Android.

La firme de Mountain View poursuit ses efforts pour faire de Google Wallet le portefeuille numérique le plus complet – et le plus incontournable, donc – du marché. Elle l’a, pour ce faire, équipé de nombreuses fonctionnalités bien pratiques : notifications de proximité, possibilité de renommer ses cartes en attendant l’arrivée d’un système de favoris, simplification de l’ajout de nouvelles cartes…

Et comme dans un portefeuille réel, il est possible d’y conserver ses reçus de carte bancaire. Petit bémol de Google Wallet sur Android : l’historique des transactions (sans contact ou via Google Pay) est limité aux dix dernières opérations. De plus, les paiements effectués depuis une montre associée tournant sous Wear OS n’apparaissent pas. Cette restriction pourrait bientôt être de l’histoire ancienne.

Google Wallet sur Android va enfin afficher l’historique complet de vos transactions

Google prépare une mise à jour de l’historique des transactions de son application Wallet sur Android. Ce sont les notes de version de Google Play services v26.01, relayées par nos confrères de 9to5Google, qui le suggèrent. Elles indiquent : « Vous pouvez désormais consulter les transactions provenant d’autres appareils ainsi que les achats en ligne utilisant des numéros de carte virtuelle ».

Cet historique complet des transactions est déjà accessible sur l’application web de Google Wallet, wallet.google.com. Il pourrait ainsi s’agir d’un simple portage de cette fonctionnalité. Et ce n’est pas tout. Dans sa version web, Google Wallet possède également une option de recherche : elle aussi pourrait bientôt arriver sur l’application mobile. En effet, des lignes de code de la version 25.1.x de Google Wallet suggéraient déjà que le géant de la tech préparait l’arrivée de cette fonction.

Quoi qu’il en soit, l’historique complet des transactions devrait être disponible à la fois sur smartphone et sur Wear OS. Pour autant, on ignore encore quand cette fonctionnalité sera déployée : plusieurs mois peuvent s’écouler avant que les nouveautés consignées dans le journal des modifications ne soient fonctionnelles.

Avec un portefeuille numérique enrichi en fonctionnalités, les utilisateurs pourraient être tentés de délaisser l’application mobile de leur banque. Y jeter un œil de temps en temps reste recommandé pour surveiller toutes les transactions et gérer au mieux son budget.