Google Wallet a une nouvelle fonctionnalité fantastique, activez-là dès maintenant pour gagner un temps fou

Au fil des années, la formule de Google Wallet s'est affinée pour offrir toujours plus de possibilités aux utilisateurs. Depuis la dernière Google I/O 2025 survenue en mai dernier, l'appli a justement accueilli un outil incroyablement pratique. On vous explique pourquoi il faut l'activer dès maintenant.

Année après année, Google Wallet s'est imposé comme l'un des meilleurs portefeuilles numériques, aux côtés d'un certain Apple Wallet. Pour ce faire, la firme de Mountain View n'a cessé d'innover pour proposer toujours plus de fonctionnalités sur son appli.

Aujourd'hui, Google Wallet ne sert pas simplement à stocker ses cartes de paiement, ses cartes de fidélité ou sa carte Ticket restaurant. Les utilisateurs peuvent également y enregistrer leurs titres de transports, mais aussi leurs cartes de débarquement, leurs tickets de cinéma et de concerts ou encore la clé magnétique de leur chambre d'hôtel. Ajoutez à cela la possibilité de scanner vos tickets de caisse, vos reçus et vos factures et vous avez donc un véritable couteau suisse capable de remplacer votre bon vieux portefeuille.

En avril dernier, Google Wallet est allé encore plus loin en facilitant davantage l'ajout d'une nouvelle carte de paiement. La procédure, déjà simple en soi, a gagné en rapidité. En exploitant directement la technologie NFC présente sur la majorité des smartphones, il suffit maintenant de coller la carte au dos de l'appareil pour transférer directement toutes les informations sur l'appli (à l'exception du code de sécurité CVV).

Un problème inévitable sur Wallet

Comme de nombreux utilisateurs, vous avez peut-être au fil du temps accumuler une grande quantité de documents sur Google Wallet. Mine de rien, entre les titres de transports, les cartes de paiement et de fidélité, les tickets de caisse ou les documents d'identité, on peut rapidement se retrouver avec une liste conséquente.

Là où le bât blesse, c'est qu'il faut parfois passer un petit moment pour trouver le bon document à un moment T, lorsque vous êtes en caisse par exemple ou qu'un contrôleur exige la présentation de votre titre de transport. Certes, il est possible d'ajouter des cartes à ses favoris, mais cela ne règlera pas le souci si vous en avez plusieurs.

Cette fonctionnalité va vous faire gagner un temps fou

Or, Google a justement apporté une solution franchement pratique à ce problème il y a quelques mois. Lors de la dernière Google I/O en mai 2025, le géant américain a annoncé l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité : les notifications de proximité.

Comme le décrit Google sur son blog officiel, “cette fonctionnalité est conçue pour fournir des informations pertinentes et opportunes en alertant les utilisateurs sur les pass pertinents, tels que les cartes de fidélité, les offres, les cartes d'embarquement ou les billets d'évènements, lorsqu'ils approchent d'un point spécifique”.

Plus concrètement, à quoi cela sert ? Pour faire simple, Google Wallet exploite la localisation de votre smartphone pour afficher au bon moment et au bon endroit le bon document. Prenons un exemple : vous êtes en caisse à la Fnac du coin. Wallet utilise la localisation de votre appareil pour afficher directement votre carte fidélité Fnac sur l'écran de verrouillage. De ce fait, il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'appli et de faire défiler votre collection de cartes, elle apparaît simplement quand vous en avez besoin ! Un gain de temps considérable pour l'utilisateur.

A lire également : Google Wallet enterre enfin le ticket de caisse avec cette nouveauté ultra utile

Depuis le déploiement de la fonctionnalité en mai 2025, les notifications de proximité sont activées par défaut sur chaque nouvelle carte ajoutée à votre Google Wallet. Par conséquent, il conviendra de l'activer sur vos documents les plus anciens. Avant de vous expliquer comment faire, on vous invite également à mettre à jour l'application, mais aussi votre version d'Android. Mais sans plus attendre, voyons ensemble comment activer les notifications de proximité sur Wallet :

Ouvrez l'application Wallet sur votre smartphone Android

Appuyez sur la carte de fidélité, le titre de transport ou le pass sur lequel vous souhaitez activer les notifications

Pressez ensuite le bouton avec les trois petits points en haut à droite

Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à tomber sur l'onglet “ Recevoir des notifications pour cette carte de fidélité “

“ Activez l'option

Et voilà, maintenant vous recevrez une notification pour afficher la carte en question lorsque vous trouvez proche d'un endroit où elle peut être utilisée. Rappel important, il faut impérativement accorder l'autorisation à Wallet d'accéder à votre localisation précise :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Cherchez ensuite l'onglet Applications > Toutes les applis > Google Wallet > Autorisations > Position

Choisissez Toujours autorisé et n'oubliez pas d'activer également l'option Position exacte

Autorisez seulement les Pass de proximité

Cette fonctionnalité, aussi pratique soit-elle, présente toutefois un petit défaut. En effet, lorsque vous activez les notifications pour une carte, vous les activez toutes ! En plus des alertes de proximité donc, vous recevrez également des notifications relatifs à vos achats récents, des campagnes promotionnelles, ou des informations relatives à votre trajet par exemple (dans le cas des titres de transport ou des cartes d'embarquement).

Si vous souhaitez uniquement profiter des pass de proximité, c'est possible :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Cherchez ensuite l'onglet Applications > Toutes les applis > Google Wallet > Notifications

Décochez maintenant toutes les options, à l'exception de Pass et Pass à proximité

Bien entendu, libre à vous de personnaliser vos paramètres selon vos besoins et vos préférences. Si vous avez des titres de transport par exemple, il vaut mieux laisser l'option Transports en commun activée. Quoiqu'il en soit, essayez les notifications de proximité sur Wallet et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires !