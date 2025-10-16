Google Wallet : vous n’allez plus vous perdre dans toutes vos cartes grâce à cette nouveauté

Google Wallet permet de renommer ses cartes pour retrouver plus facilement la bonne, en attendant l’arrivée d’une fonction de favoris.

L’application Google Wallet a récemment reçu une mise à jour, et une nouveauté en particulier devrait simplifier la vie de bien des utilisateurs. Le service est à présent doté d’une fonction permettant de donner un surnom à ses différentes cartes, billets ou cartes-cadeaux enregistrés. Ce système permet d’identifier plus aisément l’élément dont on a besoin. Il trouve toute son utilité quand on possède plusieurs documents liés à une seule enseigne, qu’on peut avoir du mal à distinguer avec l’interface par défaut de Google Wallet.

En personnalisant l’appellation de ses cartes, on risque moins de se tromper ou de chercher pendant longtemps celle dont on a besoin. Pour donner un surnom à un document, il suffit de l’ouvrir dans Google Wallet, et d’appuyer sur l’icône avec trois petits points à la verticale en haut à droite pour ouvrir le menu des options disponibles. Sélectionnez “Ajouter un nom personnalisé”, tapez le nom que vous désirez (dans une limite de 25 caractères) et validez. Le nom choisi est alors affiché sur la carte sur la page d’accueil. Il vient s’ajouter au nom par défaut, il ne le remplace pas.

Google Wallet devient de plus en plus pratique

Les notifications de Google Wallet basées sur la localisation permettent d’avoir ses cartes et documents à portée de main quand on est susceptible d’en avoir besoin. Elles “sont désormais disponibles pour tous les types de passes classiques”, fait savoir Google. Les développeurs peuvent configurer jusqu’à 10 emplacements marchands par classe et par objet, est-il précisé.

On apprend en outre que plusieurs cartes d’accès (carte d’étudiant, badge d’entreprise, clé d’hôtel, carte multifamiliale) avec le même identifiant d’application peuvent désormais être attribuées à un unique Google Wallet. “Lorsque plusieurs cartes partagent un identifiant d’application, la dernière carte sélectionnée dans Google Wallet est prioritaire lors de la présentation au lecteur”, explique Google.

L’application peut aussi importer automatiquement les cartes de fidélité, cartes d’embarquement et billets d’événement reçu sur Gmail si l’utilisateur a activé le contrôle des fonctionnalités intelligentes de Gmail. Dans une prochaine version, Google Wallet devrait introduire un système de favoris pour mettre en avant les cartes qu’on utilise le plus souvent.