Google Wallet : cette nouveauté risque de vous faire complètement oublier l’application de votre compagnie aérienne

Google Wallet gagne une nouvelle fonctionnalité bien pratique. Grâce à elle, la firme de Mountain View rend son portefeuille numérique plus indispensable que jamais lorsque vous voyagez – au point de vous faire hésiter à désinstaller l’application de votre compagnie aérienne favorite.

tuto google wallet
Crédits : Adobe Stock

Google redouble d’efforts pour offrir aux utilisateurs des fonctions plus utiles les unes que les autres au sein de Wallet, son portefeuille numérique – au point de pouvoir prétendre à remplacer certaines applications tant il devient complet. Par exemple, d’aucuns pourraient être tentés de délaisser celle de leur banque – ce qui est déconseillé dans l’absolu – si Google Wallet sur mobile se met enfin à afficher l’historique complet des transactions.

Mais ce sont désormais les applications de compagnie aérienne qui se voient concurrencer par le célèbre portefeuille numérique. Le géant de la tech le transforme en votre meilleur allié pour vos voyages : grâce à lui vous pouvez déjà réserver vos vols et présenter vos cartes d’embarquement aux différents points de contrôle. Et grâce à une fonction inédite, vous pouvez désormais suivre vos vols en cours.

Lire aussi – Google Wallet : fini le tout ou rien, contrôlez désormais la confidentialité de chacun de vos passes

Cette fonction inédite transforme (encore plus) Google Wallet en votre meilleur allié voyage

Cette nouveauté, c’est l’intégration de la fonction Live Update à Google Wallet. Concrètement, le statut complet de votre voyage s’affiche sur votre écran de verrouillage grâce à une notification permanente comprenant une barre de progression – qui vous redirige sur la page du billet si vous appuyez dessus – et les détails du vol (heure d’arrivée prévue, lieux de départ et d’arrivée) qui s’active peu après le décollage. Et si vous avez activé l’affichage permanent (Always-On Display), les informations apparaissent là aussi.

On le disait, elle vient compléter des fonctions bien pratiques que propose déjà l’application – à savoir la capacité de détecter vos billets d’avion directement dans votre boîte Gmail, de vous envoyer un rappel d’enregistrement ou des notifications en cas de changement d’horaire, mais également de vous offrir accès rapide au QR code de la carte d’embarquement. En centralisant toutes ces fonctions, Google Wallet rend presque caduc l’application de votre compagnie aérienne.

Google Wallet rattrape son retard sur Apple Cartes

Cette fonction ne s’applique pas seulement aux vols : elle vous permet également de suivre la progression de vos trajets en train. Cette intégration des Live Updates à Google Wallet n’est pas véritablement une surprise : la firme de Mountain View avait annoncé lors de sa conférence Google I/O en 2025 que sa fonctionnalité de mise à jour en direct arriverait sur plusieurs applications, dont Maps et Uber Eats, sans pour autant préciser d’échéance.

Avec cette nouveauté, Google Wallet rattrape son retard sur Apple Cartes sur ce point, l’application de la marque à la pomme proposant déjà de suivre le statut d’un vol en direct sur l’écran de verrouillage. Selon nos confrères de Phonearena, cette fonction inédite est actuellement déployée sur les appareils tournant sous Android 16 ou la bêta d’Android 17. Si elle n’est pas encore disponible sur votre smartphone, vérifiez que vous disposez de la dernière version de l’application.


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