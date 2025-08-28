Même l’application Localiser de Google change de look, voici à quoi va ressembler l’écran d’accueil des smartphones perdus

Toutes les applications Google doivent passer au Material Design 3 Expressive et Google Localiser ne fait pas exception à la règle. Voici à quoi ressemble le nouvel écran d'accueil affiché sur un smartphone déclaré comme perdu.

Android 16 a apporté son lot de nouveautés, parmi lesquelles une nouvelle charte graphique appelée Material Design 3 Expressive. Au lieu d'une refonte totale sitôt la mise jour installée, Google a choisi de la distiller par petites touches à travers ses nombreuses applications. C'est ainsi que Google Messages n'est pas encore totalement passé au Material 3 Expressive par exemple. Une chose est sûre cependant : le relooking complet est prévu pour tous les services de la firme.

Il n'est donc pas surprenant que Localiser de Google y passe aussi. Rappelons qu'il s'agit du nouveau nom de l'application Find My Device, devenue Find Hub en mai dernier et Localiser de Google chez nous. À l'instar de ce que propose Apple, elle permet de trouver un smartphone ou autre appareil égaré (si vous y avez fixé une balise Bluetooth). Depuis une interface Web, vous pouvez par exemple faire sonner le mobile, le verrouiller voire le remettre à sa configuration d'usine.

Localiser de Google passe au Material Design 3 Expressive dès l'écran d’accueil

Les équipes d'Android Authority ont repéré ce qui va changer sur l'écran d'accueil de Localiser, celui qu'une personne voit quand elle trouve un smartphone égaré. Actuellement, l'affichage est comme celui de gauche sur les captures d'écran ci-dessous, avec un bouton vert proposant d'appeler le propriétaire. Bientôt, la notion de “téléphone perdu” sera bien mieux mise en avant, ce qui est visible sur les captures du milieu et de droite.

En dessous de la phrase “Ce téléphone a été perdu” (ou “égaré“, selon la traduction qui sera choisie) en gras, on voit le nom du détenteur du mobile ainsi que 3 boutons : déverrouiller, appeler le propriétaire ou appeler les services d'urgence. Notez que le bouton central n’apparaît pas si vous n'avez pas défini de numéro à contacter au préalable, logique. Il faudra attendre quelques semaines pour voir débarquer la nouvelle interface sur nos appareils.