Google Messages : le partage de localisation va devenir bien plus pratique grâce à cette nouvelle option

La firme de Mountain View fait régulièrement évoluer Google Messages afin de rivaliser avec les messageries tierces. La firme s’attaque désormais à l’un des manques de son application : une fonctionnalité bien pratique y sera bientôt intégrée pour améliorer considérablement le partage de localisation.

google messages

La firme de Mountain View tente de faire évoluer régulièrement Google Messages. Si certains choix sont plus controversés que d’autres, comme l’absence de fonctions qui auraient dû être là depuis longtemps ou le retrait de certaines options adorées (pour ensuite parfois les réimplémenter), il faut bien l’avouer : l’application en a fait du chemin. Initialement plutôt dépourvue en termes de fonctions, elle s’est finalement imposée comme une messagerie (presque) complète.

Et le géant de la tech s’apprête à ajouter une nouvelle corde à son arc grâce à l’introduction d’une nouvelle fonction bien pratique : le partage de localisation en temps réel. Si elle n’est pas encore officiellement active, Android Authority est parvenu à la faire fonctionner et nous en offre un premier aperçu.

Google Messages va bientôt introduire le partage de localisation en temps réel

C’est en fouillant dans la version messages.android_20260220_01_RC00.phone.openbeta_dynamic que nos confrères ont découvert la future prise en charge du partage de localisation en temps réel. Jusqu’à présent, le partage de position se résumait à l’envoi d’une adresse statique. Grâce à cette fonction inédite, vous pourrez désormais partager votre localisation en direct dans une conversation pendant un laps de temps prédéfini ou personnalisé.

Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle de cette nouveauté : avec cette fonction, Google met l’accent sur une compatibilité étendue puisqu’elle fonctionnera sur différents mobiles et selon différentes configurations, même si votre interlocuteur ne l’a pas activée. Ce dernier recevra un lien vers votre localisation en temps réel qui s’ouvrira soit dans l’application Localiser de Google, soit dans son navigateur web.

Concrètement, voici la marche à suivre pour profiter de cette fonction inédite :

  • Ouvrez une conversation, sélectionnez le menu des pièces jointes : c’est ici que l’option de partage de localisation en temps réel apparaîtra.
  • Appuyez dessus.
  • Il vous faudra sûrement lui accorder les autorisations de localisation lors de la première utilisation.
  • Choisissez parmi les durées de partage suivantes : 1 heure, aujourd’hui seulement, personnalisée – cela devrait vous rappeler les options de Localiser.
Google Messages localisation temps réel
Crédits : Android Authority

Vous pourrez ensuite partager votre localisation en temps réel. Pendant tout le temps du partage, une bannière reste affichée en haut de la conversation pour vous indiquer le temps restant. C’est dessus qu’il faut appuyer pour sélectionner l’option « Arrêter », ce qui mettra fin au partage instantanément.


