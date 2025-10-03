WhatsApp simplifie encore vos appels grâce à sa dernière mise à jour

WhatsApp poursuit l’harmonisation de son expérience utilisateur sur iOS et Android. Propriétaires d’iPhone, maintenez votre application à jour pour enfin découvrir cette nouveauté très pratique qui simplifie les fonctions d’appel.

La dernière version iOS de WhatsApp (iOS 25.27.73) récemment publiée sur l’App Store témoigne de deux choses. La première : pour une question de cohérence, l’application de messagerie souhaite offrir la même expérience aux utilisateurs iOS qu’à ceux d’Android. En effet, la nouvelle fonctionnalité introduite par cette mise à jour était déjà présente sur l’OS de Google.

La seconde : elle reflète la volonté de WhatsApp d’améliorer l’accessibilité et l’ergonomie en simplifiant et centralisant ses fonctions d’appels afin de réduire les frictions. Nous vous indiquions le mois dernier que l’application déployait sur iOS un menu unifié dans les conversations de groupe. Cette fois-ci, la mise à jour introduit directement dans l’onglet Appels un hub d’appels unifié.

WhatsApp déploie enfin son hub d’appels unifié sur iOS

WhatsApp a commencé par déployer son hub d’appels unifié sur Android en septembre dernier. Désormais, ce sont les propriétaires d’iPhone qui vont aussi pouvoir en bénéficier, selon nos confrères de WABetaInfo.

Il s’agit d’une interface directement intégrée à l’onglet Appels, qui propose une organisation plus claire puisqu’elle centralise toutes les fonctions liées aux appels à un seul endroit. En réduisant le nombre d’étapes, cette nouveauté offre un accès plus efficace, intuitif et rapide aux appels, à la messagerie, à la planification et aux favoris.

Ce hub d’appels centralisé offre une meilleure flexibilité : il concentre en effet un raccourci permettant d’initier une discussion individuelle ou de groupe (jusqu’à 31 participants) de manière instantanée, mais aussi une fonction de planification permettant de programmer des appels et d’en informer les participants en partageant l’événement dans une conversation.

La mise à jour ajoute également un raccourci vers le clavier de numérotation : il permet de contacter tous les numéros inscrits sur l’application sans avoir à les enregistrer en amont, et le système vérifie s’ils sont bien liés à un compte WhatsApp afin de rassurer les utilisateurs sur l’authenticité des contacts appelés. L’affichage des favoris a aussi été repensé afin d’en gérer la liste plus aisément et rendre l’accès à certains contacts encore plus rapide.

Cette nouveauté est particulièrement pratique pour ceux jonglant entre de nombreux contacts ou qui organisent régulièrement des réunions. Avec cette mise à jour, la plateforme entend faire passer son onglet Appels de simple journal d’appels à un véritable centre de communication. Comme souvent avec WhatsApp, cette fonctionnalité sera déployée progressivement, afin d’assurer sa fiabilité et sa stabilité. Ainsi, si vous ne bénéficiez pas encore de ce hub d’appels unifié dans votre application, maintenez-la à jour : vous devriez la voir apparaître dans les semaines à venir.