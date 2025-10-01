Le réseau de localisation Samsung Find va gagner une fonction qui pourrait sauver des vies

Bonne nouvelle pour les détenteurs d'un smartphone ou d'une montre connectée Samsung. Le réseau de localisation va devenir plus efficace grâce à l'ajout d'une fonctionnalité parfois vitale.

Avec le nombre croissant de satellites de télécommunication dans le ciel, il est de plus en plus rare de se retrouver au beau milieu d'une zone blanche où la connexion au réseau est impossible. Ça existe encore cela dit. Notamment dans les endroits les plus reculés du monde, mais pas que. Parfois il suffit de partir en randonnée à une heure de chez soi pour constater que l'on ne capte pas. En règle générale, ce n'est pas un souci, sauf si vous voulez absolument partager une photo d'un point de vue sitôt prise.

Il arrive toutefois que l'on ait un besoin urgent de contacter quelqu'un, ou au pire de lui indiquer sa position. Imaginez que vous venez de tomber dans un fossé et que vous n'arrivez plus à vous relever par exemple. C'est là que le système de communication par satellite entre en jeu. L'été dernier, un homme blessé lors d'une balade en haute montagne a pu constater l'utilité d'une telle technologie sur iPhone. Du côté d'Android, Samsung prépare quelque chose.

Samsung Find va se doter d'une option bien pratique, parfois vitale

Depuis peu, Samsung travaille sur la possibilité d'envoyer des SMS via satellite grâce à son application Messages. La logique est un peu la même ici, sauf qu'elle s'applique à Samsung Find, le réseau de localisation du constructeur sud-coréen. Vous connaissez Google Find My ? Et bien c'est la même chose : une application permettant de localiser ses appareils Android/Samsung, mais aussi de partager sa position en temps réel.

Or, il se trouve que dans la version 1.8.00.16 de Samsung Find, des lignes de code montrent que l'on pourra bientôt partager sa position par satellite depuis Samsung Find. Cette dernière sera envoyée toutes les 15 minutes jusqu'à ce que le mode satellite soit désactivé. En cas d'échec, il est prévu de pouvoir envoyer manuellement sa localisation par message, sans mise à jour automatique. L'option étant en phase de test, il faudra attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'en voir la forme finale.

Source : Android Authority