Votre Google Pixel rame depuis quelque jours ? Vous n’êtes pas le seul, mais on a trouvé le coupable

Certains utilisateurs des smartphones Google enragent. Les récentes mises à jour provoqueraient d’importants ralentissements sur des modèles tels que le Google Pixel 8, le Google Pixel 9 et même le Google Pixel 6.

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Si on a pu vous conseiller d’installer une mise à jour Google Pixel pour protéger votre batterie, les mises à jour de mars et d’avril seraient légèrement plus contestables. En effet, nombre d’utilisateurs évoquent des problèmes franchement handicapants sur leurs Google Pixel. Certains évoquent ainsi d’importants ralentissements et autres saccades. D’autres ont remarqué que leurs smartphones Android consommaient bien plus d’énergie que prévu, la batterie de leurs Pixel se vidant anormalement vite. Pire encore : certains appareils se bloqueraient dans une boucle de redémarrage infernale.

Si l’on en croit les nombreux commentaires Reddit traitant du sujet, les appareils concernés par ces problèmes iraient du Pixel 8 au Pixel 9, en passant par le Pixel 6 de Google. Un propriétaire de Pixel 8 affirme ainsi que son appareil est non seulement victime d’une baisse de la vitesse de rafraîchissement, mais également de forts ralentissements.

Bug de la mise à jour Google Pixel : on tient un coupable

Un utilisateur de Pixel 9 explique l’impact de ces ralentissements sur la rédaction de messages. Selon lui, tenter de former des mots serait devenu un véritable calvaire suite aux récentes mises à jour. « J’ai un Pixel 9 et soudain écrire dans Google Keep est devenu super lent. Le clavier freeze, il y a des erreurs de frappe et les mots apparaissent avec du retard. »

Lire aussi – Google Pixel : votre smartphone fait le plein de nouveautés avec la dernière mise à jour, voici les principales

Un autre utilisateur affirme que les applications de son Pixel 9 souffrent d’une lenteur anormale. « Ça ne m’était jamais arrivé, mais dès que j’ai mis à jour mon Google Pixel 9, toutes les applis sont devenues beaucoup plus lentes ? Et je sais que ça ne vient pas des applis parce que j’ai vidé le cache de celles qui ont ce problème. D’autres personnes dans ce cas ? Ou des infos sur un correctif ? »

Bonne nouvelle toutefois, il semblerait que certains utilisateurs aient trouvé le coupable : le Wi-Fi. « J’ai simplement désactivé le Wi-Fi sur le téléphone et tout est redevenu rapide, les applis s’ouvrent à nouveau normalement… c’est quoi ce délire ? Ça ne peut pas être juste le modèle ou le routeur si on est plusieurs à avoir le même problème ? »

Un autre commentaire Reddit vient confirmer cette hypothèse : « Je pensais que mon téléphone avait un problème, pareil pour moi, certaines applis mettent une éternité à s’ouvrir… j’ai désactivé le Wi-Fi et ça a réglé les ralentissements. »

Bonne nouvelle toutefois, la mise à jour vous permet de profiter de cette nouveauté géniale sur Google Pixel.

Source : Reddit


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