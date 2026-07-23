Le Pixel 11 se dévoile sous tous les angles (et toutes ses couleurs) dans cette gigantesque fuite de visuels

Plus que quelques jours avant le lancement officiel des Pixel 11 et les fuites continuent de se bousculer. Cette fois, nous avons droit à une multitude de rendus du smartphone sous tous les angles, dévoilant également l'ensemble de ses coloris. L'occasion de remarquer un léger changement au niveau du design.

pixel 11
Crédits : OnLeaks

Comme chaque année, au fur et à mesure que la date de lancement des nouveaux Google Pixel approche, il y a de moins en moins de choses à dire à leur sujet. Ces derniers font en effet l'objet de nombreuses fuites, qui ont la fâcheuse tendance à tout dévoiler des smartphones avant leur présentation officielle. Le lancement des Pixel 11 étant prévu pour le 12 août prochain, nous savons déjà à peu près tout à leur sujet.

Aussi, le leaker OnLeaks a décidé de ne pas faire les choses à moitié en dévoilant sa dernière fuite. Ce dernier a en effet dévoilé l'ensemble des rendus des Pixel 11 sous tous ses coloris. Nous avons donc droit à la désormais traditionnelle comparaison des faces avant et arrière des versions standard et Pro, ainsi qu'à un rendu de côté. C'est justement grâce à ce dernier que l'on remarque un petit détail jusqu'ici passé inaperçu.

Sur le même sujet — Pixel 11 : ces documents officiels confirment un changement de taille sur les prochains smartphones Google

Le Pixel 11 se dévoile sous toutes ses coutures

Comme le notent nos confrères de 9to5Google, il semblerait que Google ait légèrement modifié la taille de l'îlot photo sur les deux modèles par rapport à la génération précédente. Sur la version Pro, celui-ci semble légèrement plus gros que sur le Pixel 10 Pro, tandis qu'il apparaît légèrement plus petit sur la version standard comparé à son prédécesseur. Du reste, ces rendus ne font que confirmer le design que nous avions déjà aperçu lors de précédentes fuites.

On retrouve également les mêmes coloris découverts il y a quelques jours. Comme à son habitude, Google joue la carte de l'originalité par rapport à la concurrence en proposant des couleurs qui sortent de l'ordinaire pour des smartphones — une originalité bienvenue. Pour le reste, il faudra donc attendre le 12 août prochain pour otenir confirmation de toutes les informations que nous avons amassés à propos des futurs flagships.


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