Android 17 : l’IA créera bientôt des horloges pour l’écran de verrouillage

Une nouvelle fonctionnalité pourrait apparaître sur Android 17 : la création d’horloge pour l’écran de verrouillage. Sans surprise, c’est l’intelligence artificielle qui serait à la manoeuvre.

C’est un geste que vous avez certainement fait des milliers de fois. Votre smartphone Android est posé à côté de vous. Vous tapotez alors deux fois sur l’écran éteint pour afficher l’écran de verrouillage, juste pour voir l’heure affichée par l’horloge. Cette dernière est personnalisable jusqu’à un certain point. Android propose différents styles préenregistrés, ainsi que la possibilité de modifier la couleur et la taille de l’ensemble.

Pour beaucoup, c’est largement suffisant. Mais d’autres se sentent frustrés de ne pas pouvoir obtenir une horloge qui leur correspond vraiment. Pour ces adeptes de la personnalisation poussée, Google envisage de laisser l’intelligence artificielle prendre le relai. Dans le build 2608 d’Android Canary, la version test la plus récente d’Android 17, on trouve la trace d’une fonctionnalité permettant à l’IA de créer l’horloge de vos rêves.

Créer une horloge originale pour son écran de verrouillage Android, c’est pour bientôt

À ce stade, l’option destinée aux Pixel n’est pas fonctionnelle. On sait tout de même qu’il s’agira d’entrer une requête dans une zone de saisie pour décrire ce que l’on souhaite. Un bouton “Idées” affichera des suggestions, tandis qu’un autre permettra de téléverser une image qui servira de base à la création. Cette dernière prendra place avec les autres dans une catégorie ajoutée pour l’occasion : “Mes Horloges.”

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L’interface est probablement dans sa version finale ou presque, aussi il y a de bonnes chances que la fonction voit le jour dans un futur plus ou moins proche. Elle est la suite logique des outils de création boostés à l’IA, dont l’un des représentants les plus connus permet de générer des fonds d’écrans depuis Android 14 déjà. Ce n’est clairement pas la nouveauté qui révolutionnera l’usage de votre Pixel, mais il est toujours bon que Google donne plus de libertés dans la personnalisation de son smartphone.

Source : Android Authority