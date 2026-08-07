L’intelligence artificielle a le potentiel de faire progresser la médecine à vitesse grand V. Et cela passe par la création de virus encore jamais vus à l’état naturel. Faut-il s’en inquiéter ?

L’essor de l’intelligence artificielle est un formidable coup d’accélérateur pour la recherche médicale. Capable d’analyser des millions de données en une fraction du temps qui serait nécessaire à un humain, elle est déjà utilisée pour fabriquer des médicaments potentiellement révolutionnaires. Récemment, des scientifiques s’en sont également servis pour concevoir des virus que l’on ne trouve pas à l’état naturel. Donc inédits pour l’Homme.

L’objectif est de mieux comprendre leur fonctionnement afin de pouvoir les contrer par la création de sérum, vaccin ou autres types de traitements. Spontanément, on pense aux dérives qu’un tel procédé pourrait engendrer. Dans le cadre de la recherche menée par l’université de Stanford et l’Arc Institute, un organisme de recherche situé en Californie, les équipes ont pris toutes les précautions possibles.

L’intelligence artificielle peut fabriquer des virus inédits et ça inquiète

En guise d’entraînement, le modèle d’IA utilisé, appelé Evo, a reçu des structures ADN que l’on trouve autour de nous. À partir de ces données, le système a généré des “recettes” de nouveaux virus. Ces derniers, insérés dans des bactéries, ont montré qu’ils se multipliaient comme les autres en contaminant les bactéries alentours. Au total, 16 virus ont été créés de la sorte. Mais rassurez-vous : ils sont proches d’un que l’on connait bien, Phi X-174, dont la particularité est de pouvoir infecter uniquement les bactéries.

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Un choix délibéré des chercheurs qui n’ont pas fourni à l’IA de données sur les virus touchant les humains, les animaux, les plantes ou les champignons. Ceux qu’elle a créé ne présentent donc aucun danger pour l’Homme. Mais cela ne veut pas dire que ce sera toujours le cas.

Le docteur Moritz Hanke du Centre pour la sécurité sanitaire de l’université Johns Hopkins, imagine qu’à terme, quelqu’un pourrait dire : “Hé, modèle linguistique génomique, crée-moi un génome de la grippe modifié pour être plus contagieux ou plus mortel.” Il rappelle d’ailleurs que pour le moment, le cadre juridique sur la création de virus par l’IA est extrêmement flou.

Source : The New York Times