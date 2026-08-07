Google Messages va devenir beaucoup plus pratique en changeant légèrement cette fonctionnalitéa

Google vient de déployer une nouvelle bêta pour son application Messages qui modifie le comportement d’une fonctionnalité bien particulière. Grâce à cette nouveauté, les boutons essentiels seront beaucoup plus simples d’accès.

Google est bien décidé à améliorer son application de messagerie ces temps-ci — quitte à déterrer de vieux projets. Après la possibilité de modifier l’emplacement des boutons de pièce jointe, la firme s’attaque à un autre gros morceau :: le pop-up qui apparaît lorsque l’on reste appuyé sur un message. Traditionnellement, cette action fait apparaître deux choses : une barre latérale pour les emojis de réaction, et une barre d’action en haut de l’écran avec menu déroulant.

Si la chose est très pratique pour sélectionner un emoji rapidement, elle l’est beaucoup moins pour les actions telles que copier un message, ou pire, les options se trouvant dans le menu déroulant comme la possibilité de répondre en citant. En janvier dernier, Google travaillait déjà sur une solution, sous la forme d’une refonte complète de l’écran qui apparaît après une longue pression d’un message. Aujourd’hui, le projet passe à la vitesse supérieure.

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Google Messages va améliorer l’accessibilité de certaines options

Une nouvelle bêta de Google Messages inclut en effet cette fameuse refonte et est désormais accessible à plus d’utilisateurs, comme l’ont noté nos confrères de 9to5Google. Le nouveau comportement est directement inspiré de celui d’iMessage. Lorsque l’on reste appuyé sur un message, l’arrière-plan devient flou pour mieux faire ressortir la pop-up d’actions qui apparaît à l’écran. Celle-ci donne accès à toutes les options auparavant disponibles en haut de l’écran : répondre, transférer, copier, mettre en favori, supprimer, sélectionner plus et détails.

La différence est donc que cette pop-up se trouve désormais directement à côté du message sélectionné, ce qui évite une petite gymnastique des doigts pour atteindre le haut de l’écran. La barre d’emojis, quant à elle, se trouve toujours à côté du message sélectionné, mais ressort beaucoup mieux maintenant que l’arrière-plan est flou. Espérons que cette nouvelle beta signifie que cette fonctionnalité sera bientôt disponible pour le grand public.