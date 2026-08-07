Gros changement dans ChatGPT. Les requêtes textuelles ne sont plus limitées pour les utilisateurs sans abonnement, du moment qu’ils utilisent le nouveau modèle GPT-5.6 Luna.

ChatGPT, Gemini, Claude… Peu importe quel chatbot IA vous préférez, ils partagent tous un fonctionnement commun : des limites dans leur utilisation quotidienne. Au bout d’un certain nombre d’interactions, un message s’affiche pour prévenir qu’il va falloir attendre pour poursuivre (généralement 24 heures), ou bien passer à une formule payante supérieure. Les limites les plus importantes concernent sans surprise les utilisateurs sans abonnement.

Cette façon d’attirer de nouveaux clients vers le paiement d’une formule pourrait bien changer dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. OpenAI met en effet un coup de pied dans la fourmilière en annonçant la fin des limites de conversations pour ChatGPT dans sa version gratuite. Autrement dit : vous pouvez discuter par écrit avec l’intelligence artificielle autant que vous le souhaitez. Il y a cependant quelques subtilités.

Nouveau modèle et suppression des limites de discussion pour ChatGPT gratuit

Les discussions illimitées passent forcément par l’utilisation du nouveau modèle par défaut de ChatGPT Free et ChatGPT Go : GPT-5.6 Luna. Il s’agit du moins performant de ceux proposés, le plus puissant étant GPT-5.6 Sol, auquel on a accès uniquement via une offre payante. Précision importante : GPT-5.6 Luna ne “réfléchit” pas, à moins que vous n’utilisiez le nouveau bouton “Think” qui lui donne plus de temps de raisonnement avant de vous répondre. Un curseur permet d’ailleurs de choisir le niveau de la réflexion.

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Retenez bien que la fin des limites pour les internautes sans abonnement s’applique uniquement aux conversations textuelles. La génération d’images, l’analyse de données, la gestion de fichiers et autres fonctionnalités sont toujours restreintes à un certain nombre d’utilisations par jour. Cela n’en reste pas moins très intéressant pour la grande majorité des adeptes de ChatGPT, qu’OpenAI estime à un milliard par semaine. Quant aux autres, ils peuvent espérer que la concurrence adopte la même idée afin de rester dans la course.