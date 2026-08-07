Cette version dorée des lunettes connectées Ray-Ban Meta vous coûtera le prix de 6 iPhone

Certains trouvaient les lunettes connectées Ray-Ban Meta trop discrètes à leur goût. Un joaillier spécialiste du mauvais goût assumé vient de régler ce petit problème. Sa version dorée coûte le prix d’une voiture d’occasion, et il n’y en aura pas pour tout le monde.

lunettes connectees caviar
Source : Caviar

Meta a écoulé plusieurs millions de paires de montures intelligentes depuis ses débuts sur ce créneau. Le succès a réveillé les géants de la tech, qui préparent tous leur riposte pour l’automne. Les futures lunettes connectées de Samsung ont subi des tests aussi poussés que ceux des smartphones, crème solaire comprise. Cette montée en puissance attire désormais un tout autre public. Là où le secteur parle autonomie et qualité d’image, certains s’intéressent surtout au métal des branches.

L’atelier Caviar vient de dévoiler sa propre version des lunettes connectées Ray-Ban Meta, baptisée Odyssey. La maison installée à Dubaï s’est fait une spécialité des appareils électroniques transformés en pièces de joaillerie. Elle avait déjà recouvert l’iPhone Air d’or 24 carats pour 9 300 euros. La monture de Meta subit le même sort, avec une référence appuyée à la Grèce antique.

rayban caviar
Source : Caviar

Caviar habille les lunettes connectées Ray-Ban Meta d’or 24 carats en 24 exemplaires seulement

Les lunettes connectées Ray-Ban Meta version Odyssey reposent sur un placage en or 24 carats. Selon Caviar, le métal recouvre le haut du cadre, les embouts de branches, les charnières et jusqu’au bouton de capture. Un motif de rosaces grecques est gravé à la main dans le métal, puis rempli d’émail de bijouterie. Les verres polarisés d’origine restent en place sous un arc doré tendu d’un bord à l’autre de la monture. L’étui de rangement disparaît quant à lui sous du cuir d’alligator véritable. Comptez 6 840 dollars (environ 5 900 euros) pour la finition dorée, contre 6 130 dollars (près de 5 300 euros) pour la déclinaison argentée.

La série s’arrête à 24 exemplaires numérotés, un par chant de l’Odyssée d’Homère, sans réédition prévue. La fiche technique, elle, ne bouge pas d’un millimètre. Les lunettes connectées Ray-Ban Meta conservent leur caméra, leurs haut-parleurs logés dans les branches et leur assistant vocal. L’essentiel de la facture part donc dans le métal précieux et la peau de reptile. Les plus fortunés pourront même réclamer de l’or massif sur mesure, au cas où le placage manquerait de conviction.


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