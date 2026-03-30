Pixel 10 Pro XL : plus de 500 € de réduction sur le meilleur smartphone de Google, vite !

Si vous cherchez un smartphone haut de gamme boosté par une IA vraiment performante et qui fait des photos de qualité professionnelle, le Pixel 10 Pro XL est un excellent choix. En plus, il bénéficie en ce moment d’une double promotion qui permet de réduire considérablement son prix. On vous explique tout.

Je profite de ce bon plan

Qui n’a jamais rêvé de s’offrir l’un des meilleurs smartphones du moment mais a dû abandonner en voyant les prix prohibitifs de ces modèles ? C’est malheureusement une situation de plus en plus courante avec le prix des flagships qui a tendance à augmenter chaque année.

Le Google Pixel 10 Pro n’échappe pas à ce constat avec un prix de vente habituel de 1299 € . Heureusement, il est possible de se l’offrir pour bien moins cher sur Amazon. En effet, ce dernier est affiché à seulement 979 € pour les coloris Noir Volcanique et Porcelaine. Et vous pouvez bénéficier d’un bonus reprise de 200 € vous obtenez donc une remise supplémentaire de 200 € en plus de la valeur de votre smartphone. Le Pixel 10 Pro XL vous revient ainsi à seulement 779 €, soit 520 € de réduction au total. En plus, c’est un modèle vendu et expédié par Amazon et non par un vendeur tiers.

Google Pixel 10 Pro XL : le meilleur photophone est à prix cassé

Comme son nom l’indique, le Pixel 10 Pro XL est un smartphone avec un grand écran de 6,8 pouces. Il s’agit d’une magnifique dalle Super Actua AMOLED qui offre une résolution de 1 344 x 2 992 pixels, un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximum de 3300 nits. Vous profitez donc d’une image nette et fluide, avec un contraste infini et qui reste parfaitement visible, même en plein soleil.

Côté performances, il tourne avec la surpuissante puce maison Google Tensor G5, associée à 16 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Cette configuration permet de faire tourner sans souci les applications et jeux les plus gourmands en performances mais aussi d’utiliser les nombreuses fonctionnalités apportées par l’intelligence artificielle de Google : Gemini. Et avec sept années de mises à jour garanties, vous êtes certain d’avoir un smartphone qui continue de profiter des avancées de l’IA pendant toute sa durée de vie.

En ce qui concerne l’autonomie, il est équipé d’une batterie 5200 mAh qui permet un usage normal pendant au moins 24 heures, et jusqu’à 100 heures en activant le mode ultra économiseur. Et si jamais vous avez besoin de recharger rapidement votre smartphone, vous retrouverez 70% de votre batterie en une petite demi-heure. C’est vraiment très pratique.

Et pour finir sur le gros point fort de ce modèle : le Pixel 10 Pro XL est équipé d’un triple module photo à l’arrière : un grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP avec autofocus macro, et un téléobjectif 48 MP x5 prenant en charge le Zoom Pro x100. Associés à la puissance de l’IA, ces capteurs permettent de faire des photos de très grande qualité.