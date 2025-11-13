Il aura fallu attendre 2025 pour que Google Messages se dote enfin de cette fonctionnalité essentielle

Dans sa dernière bêta, Google Messages teste une “nouvelle” fonctionnalité que les utilisateurs attendent depuis bien longtemps. Celle-ci va grandement faciliter les échanges au sein des conversations de groupe.

Il faut bien admettre que Google a une manière très étrange d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à son application Messages. Dernièrement, la firme de Mountain View concentre presque toute son attention sur les options boostées à l'intelligence artificielle, comme pour le reste de ses produits. Si bien que certaines fonctionnalités pourtant jugées essentielles mettent bien du temps à être disponibles. La modification des messages après envoi, notamment, a été ajoutée longtemps après la concurrence.

Voilà donc ce qui explique sûrement que Google ait mis autant de temps à rendre disponible une fonctionnalité qui, pourtant, est désormais monnaie courante au travers de la plupart des messageries. Pourtant, alors même que Google Messages propose depuis bien longtemps à ses utilisateurs de former des conversations de groupe, cette même fonctionnalité est quasi vitale pour gagner l'attention du participant de son choix.

Il était temps que Google Messages ajoute cette fonctionnalité

Vous l'aurez, nous parlons ici de la possibilité de mentionner un membre d'une conversation de groupe à l'aide du signe arobase. Bien pratique pour s'adresser directement à une personne en particulier au milieu de la cohue, cette fonctionnalité n'est pourtant toujours pas disponible sur Google Messages. Mais cela s'apprête à changer. Certains utilisateurs de la dernière bêta de l'application ont en effet partagé sur Reddit une capture d'écran indiquant que Google travaille sur l'option.

En écrivant le signe arobase, une fenêtre pop-up apparaît à l'écran, invitant l'utilisateur à “utiliser @ pour attirer son attention”, en parlant de l'utilisateur ciblé. Il suffit ensuite de taper le nom de ce dernier (celui qui est enregistré dans vos contacts) pour qu'il reçoive une notification une fois le message posté. Il est également possible de raccourcir son patronyme pour, par exemple, ne garder que le prénom.

Bref, la fonctionnalité agit exactement de la même manière que sur n'importe quelle autre messagerie, et c'est tout ce qu'on lui demande.

